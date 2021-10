RMC gera mais de 9.500 empregos formais em agosto

Cidades da RMC

Em agosto de 2021, entre as 20 cidades da RMC que, percentualmente, mais geraram empregos estão Nova Odessa, com 2,12% (saldo de 452 vagas, com admissão de 1.349 empregados e 8.970 demissões); e, em segundo lugar, ambas com 1,52% de crescimento ficaram Holambra (saldo de 156 vagas, com 447 admissões e 291 demissões) e Morungaba (geração de 244 vagas contra 172 demissões). Campinas admitiu, em agosto de 2021, 17.881 trabalhadores e demitiu 14.652, apresentando um saldo positivo de 3.229 postos de trabalho que representam uma variação de 0,82% de aumento.

No acumulado do ano, o melhor percentual na criação de vagas coube a Monte Mor – 10,25% -, com 4.554 admissões e 3413 demissões (saldo de 1.141 vagas). Em segundo lugar ficou Artur Nogueira com 9,9% de aumento na oferta de vagas (2.826 contratações e 2.048 desligamentos, com saldo de 778 postos de trabalho com carteira assinada). E, o terceiro lugar coube à Nova Odessa com 8,12% de aumento na quantidade de novas vagas (8.134 admissões e 6.503 demissões e saldo de 1.631 novos empregos formais).

No total, considerando as 20 cidades que formam a RMC, foram abertas 45.418 vagas e encerradas 35.749. O saldo é de 9.669 novos postos de trabalho, apenas em agosto deste ano. No período de janeiro a agosto de 2021, também na RMC, foram realizadas 322.833 contratações e demitidas 266.777 pessoas. O saldo no acumulado do ano foi de 56.056 vagas.