Região recupera geração de postos de trabalho em setembro

A Região Metropolitana de Campinas (RMC) gerou 6.520 postos de trabalho, em setembro de 2020, dos quais 1.935 em Campinas. Na RMC, a variação foi de 663,47%, quando os dados são comparados aos 854 postos gerados em 2019. Americana (+773), Santa Bárbara d’Oeste (+1.181), Nova Odessa (+509) e Sumaré (+427) apresentaram dados bastante positivos para o período. Já em Campinas, a expansão foi de 349%, considerando os 441 postos de trabalho criados setembro de 2019. Na opinião do economista Laerte Martins, diretor da Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACI), os dados de setembro de 2020 mostram, mais uma vez, a boa recuperação dos empregos regionais.

“Acreditamos que os números de setembro, tenham um efeito positivo sobre a taxa de desemprego no mercado formal que deverá se reduzir em até 1%, chegando próximo aos 12% em Campinas e Região. Em nível nacional tivemos também uma elevação na criação de postos de trabalho, que deve reduzir a taxa de desemprego daqui para frente, combatendo o nefasto efeito da pandemia da Covid-19 na economia nacional. No Brasil, foram gerados 313.564 postos de trabalho em setembro de 2020, com a admissão de 1.379.509 e a demissão e 1.065.945 trabalhadores.