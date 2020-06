RMC só tem duas pesquisas registradas

Como está a RMC e as pesquisas registradas? tPor conta da pandemia, que praticamente paralisou o processo eleitoral de 2020, apenas duas pesquisas foram registradas no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), tendo como abrangências as cidades da região de Campinas. Embora o Tribunal ainda esteja discutindo o provável adiamento do primeiro turno, as sondagens são importantes para posicionar os partidos e os eventuais financiadores e apoiadores dos pré-candidatos.

Em Sumaré, a única pesquisa registrada até o momento, sob número SP-08919/2020, é da empresa Data News Brasil Opinião Pesquisa e Consultoria Ltda / Vox Opinião Pública. O registro foi feito em 16 de fevereiro, portanto antes da pandemia.

Em Campinas, a pesquisa de intenção de voto realizada pelo Instituto American Analytics para a prefeitura de Campinas, aponta o ex-prefeito Dr. Hélio na liderança. O levantamento foi feito nos dias 18 e 19 de março e ouviu 600 pessoas. A margem de erro é de 4% para mais ou para menos e a pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o nº SP-01494/2020.

A pesquisa estimulada apresentou dois cenários aos eleitores entrevistados, com variação de alguns possíveis nomes que poderão estar na disputa. O ex-prefeito lidera nos dois cenários da pesquisa estimulada e também na espontânea.

Por Wander Pessoa (@pessoa_wander)