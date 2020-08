RMC. Comércio eletrônico vai movimentar R$ 104,5 milhões

As vendas digitais para o Dia dos Pais deste ano deverão crescer 72,73% na Região Metropolitana de Campinas, em relação à mesma data em 2019. O faturamento poderá chegar aos R$ 104,5 milhões, contra R$ 60,5 milhões registrados no ano passado. De acordo com o economista da Associação Comercial de Industrial de Campinas (ACIC), Laerte Martins, o “efeito pandemia” dinamizou as vendas pelo comércio eletrônico, tendo em vista o impacto provocado pela quarentena que reteve a circulação das pessoas. “O isolamento social está levando o consumidor a se utilizar das compras por e-commerce, indicando uma mudança de hábito que veio para ficar e crescer no comércio varejista”, diz Martins.

Para a presidente da ACIC, Adriana Flosi, o momento é de otimismo. “Acreditamos que, aos poucos, até o final do ano, o varejo possa voltar a um patamar próximo ao que apresentava antes da pandemia. As estimativas apontam que as vendas referentes ao Dia dos Pais, na RMC, devem crescer entre 12 e 15% em relação aos primeiros dez dias de julho. A reabertura das lojas, a retomada de algumas outras atividades na cidade no último dia 27, ainda que com restrições, e a melhora nos indicadores da pandemia, como a redução das taxas de ocupação de UTIs e de novas internações na região, geram certa positividade, o que acaba por impactar positivamente no comportamento do consumidor e, consequentemente, nas vendas do comércio”, afirma a presidente da ACIC.

Segundo ela, no entanto, não é hora de relaxar. “Não podemos nos esquecer de que a pandemia não acabou e é imprescindível o comprometimento de todos para que Campinas seja reclassificada, o mais rápido possível, para a Fase Amarela do Plano SP. O comércio adotou todas as medidas necessárias para garantir a reabertura segura dos estabelecimentos. A ACIC uniu-se à prefeitura para proporcionar os pit stops da prevenção e, agora, cabe à população fazer a sua parte. Além de orientar o comércio, criamos um guia com orientações de boas práticas de compras para os consumidores. No material, há dicas como, por exemplo, evitar sair acompanhado; planejar as compras com antecedência para ficar menos tempo na rua; manter a distância de outras pessoas e optar por vias com menos aglomeração, sempre que possível. Como em todo quinto dia útil do mês há maior movimento nas ruas, o ideal é postergar as compras para o dia seguinte. Dessa forma, evitam-se as aglomerações.”, explica Adriana.

A ACIC segue com sua programação de eventos online, com o objetivo de auxiliar os empreendedores na gestão de seus negócios, nesse momento de retomada das atividades econômicas. Para agosto, estão previstas lives gratuitas com temas como liderança e técnicas para vender pelas redes sociais e por aplicativos de mensagens. O programa AC Networking também faz parte do calendário de atividades, como forma de potencializar a rede contatos dos participantes, criar parcerias de novos negócios e contribuir para o crescimento no faturamento das empresas.

No dia 11, a live “As melhores técnicas para vender por Redes Sociais e WhatsApp” será com o empreendedor e coach de vendas Jacques Grinberg. Para o dia 20, o tema será “3 passos indispensáveis para uma boa liderança em 2020”, apresentado pelo professor da Escola de Empreendedorismo e Inovação, André Lima. Já no dia 28, como parte do programa AC Networking, a palestra será sobre “ Prospecção de novos contatos no meio digital”, com a finalidade de orientar como os empreendedores podem buscar novos contatos neste momento onde a principal e quase única alternativa que eles possuem são os meios digitais, além de trazer exemplos de redes sociais e eventos online. As lives, são gratuitas e ocorrem às 11h. O encontro do AC Networking será às 8h e também é gratuito para os associados (não associados pagam apenas R$ 10,00). As inscrições devem ser feitas pelo link: https://www.sympla.com.br/acicampinas