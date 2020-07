Riviera S. Lourenço promove Festa Julina virtual

A Riviera de São Lourenço, bairro planejado da Sobloco Construtora, localizado em Bertioga (SP), adaptou o tradicional “Arraial da Fundação”, um dos maiores do Litoral Norte, para o ambiente digital. A 12ª edição da famosa festa julina será realizada entre 1 de julho e 2 de agosto no site www.arraialdafundacao.com.br.

A agenda especial está disponível no site e contará com lives, gincanas, leilão solidário, mural de fotos e delivery das delícias gastronômicas, para incentivar as vendas digitais dos produtos da região. A digitalização veio em boa hora ao promover opções de compras por aplicativos, para diminuir aglomerações e garantir a segurança dos comerciantes.

“Migrar toda a estrutura do arraial para um site foi muito desafiador e necessário, mas sentimos que era preciso manter o espírito de confraternização”, explica Beatriz Almeida, presidente da Fundação 10 de Agosto, entidade beneficiada pelo evento. “A ideia surgiu para que possamos minimizar os impactos da pandemia, sejam psicológicos ou financeiros, ao permitir a retomada dos negócios na região”, completa.

A Fundação 10 de Agosto tem no evento uma importante fonte de receita. A entidade é uma organização sem fins lucrativos, que atua há 27 anos no município de Bertioga, levando educação e cultura para centenas de jovens do município.

A edição online chega com novas nuances, em um momento no qual toda a sociedade está mobilizada para enfrentar os impactos da Covid-19, permitindo um ambiente seguro para a interação das famílias, amigos, com todas as facilidades para interagir com brincadeiras e gincanas, além da possiblidade de comprar sem sair de casa.

Além de beneficiar a Fundação, a loja virtual do site do Arraial reúne também trabalhos dos artesãos da cidade, possibilitando a eles a oportunidade de expor e vender seus produtos.

Acompanhe as atualizações da programação do Arraial da Fundação na Riviera e participe das atividades no site www.arraialdafundacao.com.br

Drive Thru na Riviera

Além da plataforma digital, o Arraial da Fundação contará com uma ação inédita e especial entre os dias 24 de julho e 2 de agosto. Trata-se do lançamento do “Drive Thru do Arraial”, reunindo diversos food trucks dispostos em um percurso de aproximadamente 400m localizado dentro do Espaço da Fundação na Riviera de São Lourenço, permitindo que o consumidor faça seus pedidos sem sair do carro nas várias opções de fast foods e comidas a pronta entrega. Haverá participação do comércio local, inclusive com um cardápio variado de petiscos típicos das festas julinas, como bolos, pamonha, milho verde, pipoca, cachorro quente, queijos, vinho quente e muitas outras opções de gostosuras.