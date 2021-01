Rivaldo elogia Pochettino no PSG

O Paris Saint-Germain anunciou a contratação do técnico argentino Mauricio Pochettino, e ele já fez sua estreia à frente da equipe no jogo de meio de semana do campeonato francês. Em entrevista à Betfair.net, o craque Rivaldo elogiou a contratação.

“Eu penso que o PSG tomou uma boa decisão em trazer o Mauricio Pochettino para o lugar de Thomas Tuchel, afinal ele já jogou com a camisa do clube e certamente conhecerá o futebol francês e muitos dos jogadores do atual elenco, pois como argentino poderá ter uma boa aproximação ao Di Maria, Icardi e ao próprio Neymar”, disse Rivaldo.

“Honestamente, penso que o Pochettino poderá tornar essa equipe ainda mais forte e assim lutar pelo título da Champions League que continua faltando no museu dos parisienses. Foi por isso que o Leonardo o contratou, acredito.”

Diego Costa pode dar passo certeiro retornando a Inglaterra

O atacante brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa acertou no final de 2020 a rescisão de seu contrato com o Atlético de Madrid, clube no qual tornou-se um grande ídolo. Seu futuro ainda não foi definido mas há rumores fortes de que ele pode voltar ao futebol inglês, onde jogou pelo Chelsea e conquistou duas vezes o título da Premier League.

“Eu sou um admirador das qualidades do Diego Costa pois tem características de matador e consegue fazer muitos gols nas equipes por onde tem passado”, disse Rivaldo em entrevista à Betfair.net.

“Sua saída do Atlético de Madrid foi relativamente natural pois já fez sua história no clube e atualmente nem vinha sendo muito utilizado, então, os rumores de que poderá assinar com o Wolves me parecem uma boa opção”, declarou Rivaldo. “Ele retornaria para o futebol inglês onde deixou sua marca com o Chelsea, e numa fase mais adiantada de sua carreira atuar por um clube mediano deveria lhe permitir jogar mais regularmente. Além disso, o lado financeiro também deve ser assegurado ao assinar por um clube da Premier League.”

Um prazer trocar camisas com Sergio Ramos

“A imprensa espanhola tem falado muito sobre o fato de eu ter oferecido uma camisa autografada para o Sergio Ramos, porém a explicação para isso é muito simples”, disse Rivaldo na entrevista à Betfair.net.

“Nós entramos em conversa online após eu ter colocado uma imagem minha jogando no Olympiacos quando o enfrentei, então, daí até combinarmos de trocar camisas foi tudo muito rápido e natural”, esclareceu Rivaldo. “Ambos temos admiração pelo outro e essas coisas são perfeitamente normais e não têm nada a ver com rivalidade. Ele é um excelente defensor, um dos melhores do mundo, como já tinha dito anteriormente, e não é por jogar no Real Madrid que vou alterar minha opinião.”

“Ele está atualmente em final de contrato com o clube e após mais de 15 anos vestindo a camisa de ‘Los Blancos’ acredito que ele esteja considerando uma mudança nessa fase final de carreira”, opinou Rivaldo.

“Além disso, o próprio clube está considerando diminuir os salários de seus jogadores por conta da pandemia e isso pode facilitar sua saída para um clube financeiramente mais forte como o PSG, por exemplo. Ele tem uma história memorável no Real Madrid e certamente os torcedores e diretoria entenderiam sua saída, afinal ele sempre deu tudo em campo e nada mais tem para provar.”

“Quem poderia sair pior disso seria o próprio Real Madrid, tal como aconteceu com a saída do Cristiano Ronaldo, mas como eu sempre digo, os jogadores passam e os clubes se reinventam e continuam sua caminhada ao longo da história, e aqui não seria diferente.”

Barça está melhorando, mas grande teste ainda está por chegar

Naturalmente, Rivaldo comentou sobre o momento do Barcelona na entrevista à Betfair.net: “O Barcelona vem de duas vitórias pelo Campeonato Espanhol e parece estar melhorando a cada jogo, porém, o grande teste ao time ainda está por vir quando enfrentar o PSG pelas Oitavas de Final da Liga dos Campeões”.

“Aí conheceremos quais os limites desse time do Barcelona, pois enfrentará um grande clube que foi finalista da Champions na época anterior e com certeza irá oferecer grandes problemas ao time.”

“Resumindo, tudo ainda está em aberto em todas as competições, incluindo o Campeonato Espanhol, no entanto, o que acontecer pela Champions poderá marcar o futuro da temporada. Uma vitória sobre o PSG pode galvanizar o time para um grande final de campanha, porém uma eliminação logo nas Oitavas pode desmoralizar para as restantes competições. Será a grande prova de fogo do time de Koeman”, disse o embaixador da Betfair.net.

Pedri é o futuro do Barça, mas é preciso ter calma

“O Pedri só tem 18 anos e seria precipitado começar jogando toda essa pressão em cima dele, até porque há jogadores muito mais experientes dentro do clube que devem assumir essa responsabilidade”, disse Rivaldo.

“Ele só precisa continuar fazendo seu trabalho, evoluindo e aprendendo para num futuro próximo se tornar um dos grandes jogadores do time. Sua qualidade é inegável e a possibilidade de ir à Eurocopa com a Espanha só confirma que é um grande jogador.”

“Mas eu sempre digo que é preciso levar com cuidado esses jovens nessa fase, e não atirá-lo logo às feras. Ele precisa solidificar suas atuações e replicá-las em jogos de maior exigência do que no Campeonato Espanhol, como a Champions ou a Eurocopa”, avaliou o embaixador da Betfair.net.

“É provável que na próxima temporada o Lionel Messi já não esteja no clube, então com certeza sua responsabilidade irá crescer nesse momento, mas por enquanto ele só precisa seguir tranquilo e jogar o seu futebol sempre que chamado pelo técnico holandês do Barcelona.”

Messi está retornando à melhor forma

“Parece que o Lionel Messi vem de baterias carregadas para 2021 pois atuou bem melhor nas últimas partidas, marcando seus gols e dando suas assistências como estamos acostumados a ver”, disse Rivaldo, embaixador da Betfair.net.

“Isso é importante para ele e para o clube numa altura em que seu ciclo no Barcelona pode estar terminando. Ainda não sabemos se irá renovar ou não seu contrato, mas pelo menos o ver retornando ao seu melhor futebol é uma garantia de que ainda terá mais alguns anos ao mais alto nível e será um prazer podermos desfrutar desse magnífico jogador por mais algum tempo.”

“Ainda assim, é importante notar que mesmo quando o Messi não está no seu melhor, ele continua sendo o melhor jogador do Barcelona e isso diz tudo sobre sua qualidade e importância para o clube”, finalizou Rivaldo.