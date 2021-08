Rivaldo diz que Palmeiras tem favoritismo contra o São Paulo na Libertadores

A CONMEBOL Libertadores retorna já na próxima semana com as partidas de ida das quartas de final. Em entrevista à Betfair.net, o craque Rivaldo analisou a próxima fase do torneio e aquele que considera o grande confronto da rodada: o clássico entre Palmeiras e São Paulo.

“Eu joguei dos dois lados dos vizinhos paulistas e sei que existe uma grande rivalidade entre os dois clubes, então, apesar do Palmeiras ser favorito na teoria, por ter conquistado a última edição da competição e ter um time mais entrosado, o São Paulo vai querer muito desclassificar seu rival”, disse o craque.

“No momento, o Palmeiras passa por melhor fase e até lidera o Brasileirão enquanto o São Paulo vem passando por dificuldades. Mas um Choque Rei sempre será muito difícil de prever, até porque o São Paulo vem bem nas outras competições.”

“Então, mesmo com o Palmeiras dando melhores sinais até aqui, eu acredito que será um jogo muito difícil para eles com o São Paulo querendo demonstrar que o que está acontecendo no Brasileirão não reflete sua qualidade”, opinou Rivaldo.

Semifinal 100% brasileira não será fácil de cumprir – exceto no caso do Flamengo

O embaixador da Betfair.net também analisou os demais confrontos do torneio, e as dificuldades para os brasileiros. “Com o atual chaveamento das quartas de final e com cinco times brasileiros ainda competindo, existe uma chance de termos uma semifinal totalmente brasileira na Copa Libertadores”, afirmou.

“Mas isso não será fácil de acontecer pois teremos alguns confrontos difíceis – como será o caso do Atlético Mineiro contra o River Plate, que sempre é um time de chegada nessa competição.”

“O Fluminense também vem numa boa fase, mas não terá missão facilitada contra o Barcelona do Equador, que continua mostrando ser um time muito difícil de ultrapassar nas competições continentais.”

“Por isso, e sabendo que do Choque Rei sairá garantidamente um semifinalista, eu acredito que teremos ao menos dois times brasileiros nas semifinais pois o Flamengo está voando atualmente e não deverá ter muito trabalho frente ao Olimpia do Paraguai”, afirmou Rivaldo.

“Desde a chegada de Renato Gaúcho, o Flamengo reativou seu melhor futebol e vem vencendo sem tomar conhecimento dos adversários no Brasileirão e demais competições, e penso que poderá fazer igual contra o Olimpia.”

Grande final olímpica entre Brasil e Espanha não tem favorito

Grande esperança de medalha nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a Seleção Brasileira de futebol masculino vai lutar pelo bicampeonato contra a Espanha, outra das favoritas do torneio.

Rivaldo considera que não houve surpresa pela chegada dos dois países à final: “Os times que eram os maiores favoritos antes do início do torneio acabaram confirmando sua força e, apesar de algumas dificuldades, chegaram numa final que certamente vai ser muito emocionante”.

“Será o derradeiro teste para a equipe olímpica brasileira, pois terá pela frente uma equipe igualmente cheia de talento e com muita tradição nesse tipo de evento”, avaliou o craque.

“Olhando o que os dois times fizeram até esse momento, eu só posso dizer que será uma grande final na qual é impossível apontar um favorito. Ambos os times eram favoritos para chegar a essa final, porém, entre as duas, não consigo dizer qual é mais forte.”

Brasil com grande atitude coletiva no torneio olímpico

Rivaldo também analisou o desempenho dos jogadores brasileiros, mas não destacou as atuações individuais: “Apesar de existirem vários jogadores com bom desempenho nesta competição pelo time do Brasil, eu penso que a principal força do time durante todos esses dias vem sendo seu espírito coletivo”.

“O time vem se mostrando bem entrosado apesar do pouco tempo para se ambientar e treinar junto, e isso se reflete na solidez do time em todos os setores.”

“Nunca é fácil para os jogadores se unirem um mês ou até menos antes do início da competição e saírem jogando com esse nível de entrosamento e coletivismo, então, eu considero que o time vem valendo sobretudo por sua capacidade de colocar a equipe à frente do individual”, disse o embaixador da Betfair.net.

“Em termos de prognóstico para o grande confronto vou ficar com um 2×1 para o Brasil, apesar de ter consciência de que o placar também pode acabar caindo para o outro lado.”

“Eu sou brasileiro, mas também tenho nacionalidade espanhola, então, será uma final na qual tenho simpatia pelos dois times, mas meu coração acaba batendo mais forte pelo Brasil.”

Copa do Brasil não gerou tantas surpresas em 2021

Rivaldo ainda analisou na entrevista à Betfair.net a próxima etapa da Copa do Brasil – a CBF anunciou hoje o resultado do sorteio dos jogos seguintes. “A Copa do Brasil terá oito times da Série A do Brasileirão nas quartas de final, então este é um ano onde as surpresas não aconteceram tanto numa competição que tem tradição de ver times menores indo adiante.”

“Com orçamentos superiores e sem grandes imprevistos times como Flamengo, Santos, Atlético-MG e São Paulo vão brigar pelo título da Copa do Brasil e eu acredito que a força dos elencos poderá fazer a diferença, uma vez que grande parte desses times estão ainda envolvidos em muitas competições e precisam rodar seus elencos”, finalizou o craque Rivaldo.