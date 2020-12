Rivaldo comenta nova posição de Messi e elogia Cuca

Rivaldo, ícone do futebol brasileiro, falou em entrevista à Betfair.net sobre o desempenho do Barcelona na La Liga, destacando o desempenho de Lionel Messi e de Pedri na partida contra a Real Sociedad.

Já sobre a Premier League, Rivaldo destacou o desempenho de Roberto Firmino e seu papel na vitória do Liverpool contra o Tottenham: “O brasileiro voltou a demonstrar sua importância no clube num momento em que alguns duvidaram dele”.

Sobre a Copa Libertadores, o craque Rivaldo elogiou a vitória do Santos sobre o Grêmio: “Muitos desacreditaram das chances do Santos em ir bem numa competição desta dimensão, mas a equipe respondeu muito bem”, destacou o embaixador da Betfair.net.

Messi pode render bem mesmo atrás, mas seu desejo sempre será fazer gols

“Lionel Messi teve uma grande atuação frente à Real Sociedad jogando numa posição um pouco mais recuada, como armador de jogo do time e os resultados foram positivos. Dito isso, também acredito que mesmo podendo desempenhar um bom papel mais atrás, o que o Messi mais deseja é chegar na frente e fazer gols, então, não vejo que essa seja uma solução para o futuro, pois a vontade do jogador também pesa nessa decisão.”

“Por outro lado, não tenho dúvida de que jogando mais recuado o Messi não precisaria correr tanto pois estaria no centro do jogo, algo que poderia ser benéfico para sua fase final de carreira no Barcelona ou em outro clube. Ele vem numa fase onde não tem feito muitos gols e o Koeman pode ter pensado nessa opção, mas ele sempre terá fome de gol em sua carreira e acredito que mesmo jogando bem em outras posições, é lá bem na frente que ele deseja estar”, comentou Rivaldo.

Barcelona deve pensar jogo a jogo na La Liga

“Barcelona pegou confiança com duas vitórias em casa na La Liga e isso pode ser o pontapé que o time precisava para ainda brigar pelo título, afinal, ainda falta muito jogo e o topo não está assim tão distante. Mas claro, esse é um time muito renovado nesta temporada e será importante seguir a filosofia do jogo a jogo para não colocar muita pressão nos jogadores. Diego Simeone está na frente com o Atletico e sempre diz isso, então, eu acredito que o Barcelona deve seguir a ideia de seu rival pensando num jogo de cada vez e não fazendo as contas antes do tempo.”

“O fundamental é ir vencendo jogo após jogo, pois com isso virá maior confiança e tranquilidade, além de um ambiente mais leve por parte da imprensa. Então, há que manter essa trajetória que a equipe vem levando nas últimas duas partidas”, acrescentou o embaixador da Betfair.net.

Santos está de parabéns por sua classificação na Libertadores

“O Santos acabou surpreendendo o Grêmio nas Quartas de Final da CONMEBOL Libertadores e o placar de 4 a 1 é o espelho da grande atuação que o time teve nesta quarta-feira (16). A equipe teve bom desempenho o jogo todo, mas claro que começar com um gol dentro do primeiro minuto deu outra tranquilidade e confiança para encarar um oponente de qualidade como é o Grêmio.”

“O time de Cuca está de parabéns por um jogo que vai ficar na história do clube e por uma bonita classificação para as semifinais de uma competição tão importante quanto essa. Muitos desacreditaram as chances do Santos em ir bem numa competição desta dimensão, mas a equipe respondeu muito bem dentro de campo e conseguiu uma saborosa classificação coroada com uma goleada em cima do Grêmio”, comentou Rivaldo, embaixador da Betfair.net.

Pedri tem futebol e personalidade para ser destaque no Barcelona

“O jovem médio atacante Pedri voltou a ser titular na vitória do Barcelona sobre a Real Sociedad e teve uma bela atuação que só veio confirmar aquilo que eu já pensava. Se trata de um jogador com muito talento e personalidade e com certeza poderá ser peça importante no futuro. Mas como sempre digo, é importante não colocar muita responsabilidade num jogador tão jovem e lhe dar espaço para seguir evoluindo tranquilamente no sentido de conquistar uma vaga regular na equipe do Barcelona.”

“Coutinho vem perdendo novamente seu espaço na equipe nas últimas semanas, e esse aparecimento do Pedri só vem provar que jogando no Barcelona você sempre precisa dar um pouco mais do que na partida anterior ou corre o risco de perder seu lugar. O jogador brasileiro já foi uma estrela no Liverpool e até foi campeão da Champions na temporada passada com o Bayern, então, sempre se espera um pouco mais dele e eu acredito que ele irá mostrar isso mesmo dentro em breve, até porque se trata de um titular da seleção brasileira, e isso é um status de que poucos se podem orgulhar”, ponderou o craque Rivaldo.

Roberto Firmino não precisa se provar para ninguém

“Firmino marcou o gol no final com que o Liverpool bateu o Tottenham nesta quarta-feira (16), assim se isolando no topo da tabela da Premier League. Eu considero que o brasileiro voltou a demonstrar sua importância no clube num momento em que alguns duvidaram dele. A chegada do Diogo Jota não deve ser vista como concorrência ou pressão para o Firmino, mas sim como uma adição a um forte elenco no sentido de o fortalecer ainda mais e eu não tenho dúvida de que o Firmino continuará fazendo gols e ajudando o time do Liverpool do jeito que sempre fez.”

“O Liverpool está agora na frente do Campeonato Inglês com três pontos a mais que o Tottenham e é um dos favoritos ao título. O time vem fazendo um grande trabalho com Jurgen Klopp nos últimos anos, vencendo a Champions League e retornando aos títulos da Premier League, então, com certeza não será fácil destronar o time da cidade dos Beatles, até porque vem mantendo seu elenco. Mas esta é uma temporada que vem sendo muito complicada na Inglaterra e o próprio Tottenham poderá brigar pelo título junto com outros times. Eu penso que esta temporada será muito disputada até final entre três ou quatro times e isso será muito emocionante de acompanhar”, disse Rivaldo, embaixador da Betfair.net.

Difícil entender o que passa no Arsenal

“O Arsenal está vivendo uma situação delicada neste começo de temporada, especialmente tendo em conta sua história na Inglaterra e também na Europa, e estar brigando contra o rebaixamento neste momento é um pouco chocante. O time até tinha terminado bem a temporada anterior conquistando títulos, porém, as coisas se descontrolaram nas últimas semanas e a equipe não consegue vencer há várias partidas.”

“Mas ainda há tempo para o time de David Luiz e Willian se reorganizar e reagir dentro da competição para tentar ao menos brigar por uma vaga nas competições europeias até final da temporada, pois tem grandes jogadores.”