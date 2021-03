Rivaldo: Brasil tem chances de emplacar 3a Libertadores

A CONMEBOL Libertadores 2021 começou, e duas equipes brasileiras já iniciaram sua campanha na competição. Na terça (9), o Santos venceu o Deportivo Lara, da Venezuela, por 2×1, e no dia seguinte foi a vez do Grêmio ganhar de goleada do Ayacuchu, do Peru, por 6×1. As partidas de volta estão programadas para a próxima semana.

O craque Rivaldo, em entrevista à Betfair.net, falou sobre a competição. “Com o Santos e o Grêmio bem encaminhados em suas classificações para a Fase de Grupos da CONMEBOL Libertadores, o futebol brasileiro poderá chegar a oito times na fase de grupos da competição em 2021, e isso abre ainda maiores possibilidades de sucesso para nosso país”, afirmou.

As chances de mais um título brasileiro, na sua opinião, são reais: “O Palmeiras é o atual campeão e tem um elenco que lhe dá garantias de poder brigar novamente. O Flamengo continua sendo o melhor elenco da América do Sul e em circunstâncias normais será um dos grandes favoritos. E também o Atlético-MG pode ambicionar com o troféu agora que tem Hulk do seu lado e o retorno de Cuca, com seu título continental em 2013”.

“Os times tendem a crescer nessa competição e com oito clubes brasileiros em ação eu acredito que pelo terceiro ano consecutivo poderemos ter um time canarinho comemorando no final da competição.”

Mudança do nome oficial do Maracanã será bonita homenagem ao Rei Pelé

O assunto é controverso, mas o projeto que altera o nome do Maracanã foi aprovado recentemente pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Rivaldo deu sua opinião sobre o assunto: “Muito se vem falando da possibilidade de mudar o nome do Estádio Jornalista Mário Filho para Estádio Edson Arantes do Nascimento – Rei Pelé, e apesar de estar gerando alguma polêmica, eu penso que seria inteiramente justa essa decisão pois seria uma forma de homenagear Pelé, que para mim é o Rei do Futebol”.

“Muitas vezes, as pessoas homenageiam seus ídolos após sua morte, porém eu considero que o mais correto é fazê-lo ainda em vida pois acredito que o Pelé ficaria muito feliz por poder vivenciar esse momento e uma vez mais sentir o respeito que todo o Brasil tem por ele”, finalizou Rivaldo.