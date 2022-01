Risco de falta d’água por manutenção do DAE

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d´Oeste informa que, na próxima quinta-feira (20), realizará uma manutenção programada para instalação do medidor de vazão na saída da Estação Elevatória de Água, na ETA II (Estação de Tratamento de Água), localizada na Vila Aparecida.

Devido a essa manutenção, podem sofrer desabastecimento os bairros: Aranha Oliveira, Belo Horizonte, Boa Esperança, Itamarati, Laudissi I e II, Linópolis, Parque Olaria, Recreio Alvorada, Rochelle I e II, Romano, Santa Alice, Santa Luzia, Santo Antônio, São Carlos, Sartori e Vista Alegre. O serviço deve iniciar às 8h e tem previsão de conclusão às 12h.

O DAE pede a compreensão da população destes bairros e recomenda o uso racional da água da caixa d´água residencial. Para mais informações ligue para 0800-770-3459 (ligação de fixo), 3459-5910 (ligação de celular), ou envie mensagem pelo WhatsApp (19) 9-9992.6848 ou (19) 9-9799.6719. O WhatsApp do DAE atende somente mensagens que são enviadas dentro do período de atendimento das 8h às 17h, portanto, as mensagens enviadas fora do expediente não serão atendidas.