Risco de falta d’água esta segunda-feira

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da sua equipe operacional, programou para segunda-feira (26) uma manutenção na adutora que abastece a Zona Leste. A intervenção é necessária para o reparo de um ponto já comprometido do tubo, de 630 mm de diâmetro, e evitar maiores transtornos.

O serviço terá início às 8 horas e previsão de término às 16 horas, período em que poderão ocorrer oscilações no abastecimento de água para essa região.

Os bairros inseridos são: Nova Conquista, Planalto do Sol, Santa Fé, Joias de Santa Bárbara, Cidade Nova, Jardim Pérola, Jardim Esmeralda, Jardim das Palmeiras, Jardim Europa, Dona Regina, São Camilo, Ferrarezi, Parque das Nações e Cândido Bertine, Zabani, Laranjeiras e Orquídeas.

A autarquia orienta os moradores para que, nesse período, façam o uso racional da água que fica reservada na caixa d’água do imóvel a fim de minimizar possível transtorno, e solicita a compreensão, reforçando a necessidade de reparo na adutora.

Essa antiga adutora está prestes a ser substituída por uma nova tubulação que segue sendo instalada pelo DAE através da obra da nova adutora para a Zona Leste. Em plena atividade, a obra avança no percurso de mais de 8 km entre a ETA IV (Estação de Tratamento de Água), no Jardim Souza Queiroz, até o ponto de distribuição de água tratada localizado no Jardim das Palmeiras, interligando outros pontos da região pelo trajeto.

Os telefones para demais informações são: 0800-770-3459 (ligação de telefone fixo) ou 3459-5910 (ligação de fixo e celular). O atendimento pode ser feito também por mensagens pelo WhatsApp: 9-9992-6848.