Rio Branco vence outra e quer embalar no Paulistinha

Mais uma vez Rio Branco saiu vitorioso em jogo do Paulistinha (Campeonato Paulista Sub 23). Nesta quarta feira, naquele que foi considerado pela imprensa local seu melhor jogo até então no Campeonato, o Tigre se portou ofensivamente e teve várias chances de gol na partida, mas saiu vencedor pelo placar mínimo contra o São Carlos. O time lidera agora o grupo, com 7 pontos.

No primeiro tempo Luiz Antônio em cobrança de falta, quase marcou! Na segunda tempo, Professor Bira trocou Vitinho por Rodrigo Pelé, que fez belas jogadas. Ainda melhor no segundo tempo, a equipe levou um susto aos 15 minutos. Felipe fez falta na área e o Juiz marcou pênalti. Na cobrança, Felipe pulou no canto direito e salvou o Tigre.

Após 5 minutos, bela jogada de Pimentel pela direita. Ele cruzou no segundo poste, para Pelé de cabeça marcar, RB 1×0.

Pimentel deu lugar a Renan na lateral, depois de uma entorse no pé. Atacante Souza sentiu uma contratura muscular e deu lugar a Vitão! Sim, o Zagueiro Vitor do Tigre foi a campo como centroavante, e surpreendeu!

Final de jogo, Vitória importante do Tigre e agora dividi a liderança do Grupo com o São Carlos.

Próximo confronto em Itapira, domingo dia 5 as 15h.