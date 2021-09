Rio Branco vence outra e já tem adversário das 8as

O Rio Branco de Americana derrotou o Itapirense na tarde deste domingo e confirmou a vaga para a próxima fase do Paulistinha série B1 sub 23. O Tigre começou a partida com sua equipe reserva e mesmo assim conquistou mais uma vitória no Campeonato, pelo placar de 3×2. O Itapirense abriu o Placar no início do primeiro tempo e manteve até o final da etapa.

Segundo tempo, Professor Bira trocou 3 peças e colocou Luís Antônio, João Celeri e Aritana pro jogo, e deu certo!

Luís Antônio fez uma pintura de gol e empatou para o Tigre! Do meio de campo, percebeu o goleiro adiantado e jogou por cima com perfeição, o Maestro marca deu 5 gol no torneio! Logo após, Luís Antônio cruza falta na área, Vitão ajeita de cabeça para Celeri, que jogo pro fundo do gol! Tigre vira, 2×1.

Terceiro gol marcado de pênalti por João Celeri, Souza caiu na aérea e Celeri confere a penalidade, seu 5 gol em 5 jogos no Campeonato! Definido confronto das Oitavas, Tigre enfrentará a equipe do Catanduva em jogo de ida e volta. Primeiro confronto em Catanduva quarta feira dia 29 as 15:00hrs.

Jogo de volta em Americana, provavelmente sábado as 15:00hrs, a ser definido amanhã após reunião arbitral as 11:00hrs desta segunda feira.