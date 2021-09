Rio Branco vence e termina 1o turno na Liderança

O Rio Branco foi a Itapira na tarde deste Domingo ensolarado e saiu com mais uma vitória. Os três pontos foram garantidos aos 37 minutos do primeiro tempo com Souza, camisa 9, após passe do estreante Rodney.

Essa foi a quinta e última partida do primeiro turno na Competição, e o Tigre fecha na primeira colocação do grupo 3 com 10 pontos. Não haverá rodada no meio da semana devido ao feriado prolongado. A próxima partida do Tigre será próximo sábado, dia 11 as 15:00hrs, contra o Grêmio São Carlense.

Elenco do Tigre se reapresenta em Americana na terça feira, as 15:00hrs.