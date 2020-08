O Rio Branco de Americana decidiu que vai disputar a 4a Divisão do Campeonato Paulista de Futebol que será retomado após autorização do governo do Estado.

Além de anunciar que estará na disputa, o Rio Branco está oferecendo espaços na camisa para empresas e empresários que desejem se expor e ajudar o futebol hoje quase amador do alvinegro.