Rio Branco vai a Limeira e sai com empate

O Rio Branco foi a Limeira este sábado e saiu com um empate contra a Independente. A partida desta tarde em Limeira, terceira rodada do Paulista Sub23, terminou empatada em 2 a 2 com o Rio Branco estando na frente duas vezes e o técnico reclamando das decisões da arbitragem. O Tigre abriu o Placar aos 30 minutos do primeiro tempo com Yago de cabeça, após cruzamento de Luiz Antônio. Aos 44, Eduardo Brito empatou, também de cabeça.

A equipe retornou a campo com a mesma escalação e logo aos 2 minutos Léo Cruz, após novo cruzamento de Luiz Antônio, subiu alto e cabeceou para o gol. 2×1 Tigre! Segundo tempo tenso, com alto número de cartões amarelos, e tensão sob a arbitragem.

Aos 41 minutos da etapa final, Gomes disputa bola alçada na área do Rio Branco, e o juiz marca pênalti, alegando bola na mão.

Com um ponto conquistado, Tigre vai a 4 pontos e segue na vice liderança do grupo 4.

Próximo confronto em casa, contra a equipe do São Carlos, quarta feira as 15:00hrs.