Rio Branco perde do Mogi fora de casa

O Rio Branco sofreu seu primeiro revés no Paulistinha deste ano. O Tigre saiu derrotado na partida desta tarde em Mogi Mirim

. O Mogi fez o único gol da partida aos 43 minutos do primeiro tempo, após casca na aérea, que sobrou para o atacante Carlos marcar.

O Mogi Mirim teve o zagueiro Negueba expulso aos 27 minutos do segundo tempo, após o segundo amarelo. Apesar da pressão e um pênalti em Souza (RB) não marcado, o Tigre não chegou ao empate e retorna a Americana com os mesmos 3 pontos, na segunda posição do grupo.

Próximo confronto em Limeira, contra o Independente, no sábado dia 28 de agosto as 16h.