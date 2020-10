Rio Branco goleia e vai bem no Paulistinha

Após JornalOJogo- O Rio Branco de Americana conquistou sua primeira vitória no Campeonato Paulista da Segunda Divisão Sub-23 (Paulistinha) ao golear o Elosport por 4 a 0 na tarde deste domingo (25) no Estádio Dr. José Sidney da Cunha, em Capão Bonito. O jogo foi resolvido ainda no primeiro tempo, com o time do técnico Marcos Campagnolo abrindo 3 a 0. Thiaguinho, aos 25 e aos 46 minutos, e Brendon, aos 27, marcaram. No segundo tempo, o Rio Branco chegou aos quarto gol com Lucas Soares, aos 42 minutos.

“O foco da minha preleção foi motivar os jogadores e fico contente pela partida que foi feita. Vim para somar e juntos sermos vitoriosos. Cada um tem que mostrar, o campeonato é cansativo, todos jogam comigo, a gente precisa de um grupo”, disse Campagnolo, que reestreou no comando do time. Com a vitória, o Rio Branco chegou aos 4 pontos e é vice-líder do Grupo 4. Na quarta-feira (28), o jogo será contra o líder Itararé, às 15 horas, no Estádio Décio Vitta. Patrik e Esaul saíram contundidos na partida em Capão Bonito e são dúvidas.

A classificação do Grupo 4 da Bezinha, já considerados os critérios de desempate, é a seguinte:

1º) Itararé – 6

2º) Rio Branco – 4

3º) Independente – 4

4º) Elosport – 3

5º) União Barbarense – 0

(Foto: Rio Branco | Divulgação)