Rio Branco estreia com vitória no Paulistinha

O Rio Branco de Americana começou com vitória sua trajetória no paulista sub23. O time bateu o Grêmio São Carlense na tarde deste sábado por 2 a 1 jogando em casa com gols de Luis Antônio e Thiaguinho Tubarão. O Tigre somou seus primeiros três pontos no campeonato.

Com amplo domínio, o Rio Branco não sofreu sustos durante a partida, no ataque fez valer a insistência. Luís Antônio em linda cobrança de falta da intermediária abriu o placar aos 18 minutos da primeira etapa. No segundo tempo, aos 28 minutos, o tigre ampliou com Tubarão, que dentro da área não perdoou, 2 a 0.

Minutos depois, Lucas Souza invadiu a área e foi derrubado. No pênalti ele mesmo bateu para a defesa do goleiro. Já nos acréscimos, o São Carlense em cobrança de pênalti descontou com Jonatan.

Agora o Rio Branco tem pela frente o Mogi-Mirim, na próxima quarta-feira, dia 25 às 15h00.

Abaixo breve entrevista do técnico logo após a partida.