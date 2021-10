Rio Branco empata e cai no Paulistinha

O Rio Branco deu adeus ao Campeonato Paulista da segunda divisão este domingo ao empatar com o Vocem de Assis por 1 a 1. No jogo de ida, no meio de semana, o Tigre levou uma sapatada e perdeu por 3 a 0. O placar agregado ficou no 4 a 1 pro Vocem com o Alvinegro eliminado. O jogo valeu pelas quartas-de-final do torneio. Pelo terceiro ano seguido, o Tigre fica pelo caminho.

Caique aos 37 do primeiro abriu o placar e deu enorme folga para os visitantes. O Rio Branco só alcançou o empate com um gol contra na etapa final da partida, mas não havia mais tempo e eram necessários mais 4 gols para a classificação.