Rio Branco e União ficam no empate em partida válida pela quinta rodada do Paulistinha. O dérbi terminou em um empate sem gols, em Santa Bárbara. Com o resultado o Rio Branco chegou aos 8 pontos no grupo 4, já o União Barbarense chega ao seu primeiro ponto dentro do grupo.

O 99º derbi da história contou com os dois times apostando em jogadas de velocidade. O Tigre apostou também nas cobranças de falta, mas não balançou a rede. O UAB pecou nas finalizações em oportunidades claras de gol que teve.

União Barbarense volta a campo na próxima quarta-feira (4), enfrenta o Independente às 15h em Santa Bárbara. O Rio Branco folga na próxima rodada e se prepara para o confronto contra o Independente, no dia 8 de novembro, em Limeira.