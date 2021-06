Rinosculpt; Você sabe o que é isso?

A influenciadora digital Juliana Cunha passou nesta semana por um procedimento chamado Rinosculpt com a médica Dra. Juliane Guiotti. Confira o que é esta técnica que está cada vez mais ganhando adeptas em todo o país.

Se sentir bela diante do espelho é o dia de qualquer pessoa. Afinal, quem não nutre um sentimento de vaidade todas as manhãs ao se preparar para sair de casa, não é mesmo? Quando se percebe que é hora de alguma mudança, é comum partir a procura por procedimentos estéticos que atendam àquele propósito. Foi o que fez nos últimos dias a influenciadora digital Juliana Cunha, que passou por um tratamento chamado Rinosculpt.

Realizado em Brasília pela médica Dra. Juliane Guiotti, “uma das profissionais mais requisitadas do momento em Brasília”, esse procedimento estético é algo revolucionário que permite modelar e empinar o nariz. Tudo isso sem cirurgia e com resultados imediatos. Foi o que motivou a influenciadora a buscar este método: “Estava com a ponta caída e aproveitei a oportunidade para harmonizar meu rosto”, revela.

Juliana destaca que não sentiu dores ao fazer o procedimento estético: “Ele é feito com anestesia local e usa o ácido hialurônico. Voltei para casa no mesmo dia e a recomendação médica era que apenas não baixasse a cabeça nas próximas horas. E tomasse remédio caso sentisse alguma dor”, acrescenta. Além de fazer o lifting, isto é, levantar a pele, “o tratamento usa fios de sustentação e estimula a produção de colágeno”, conta a influenciadora.

Mas atenção: A técnica é indicada para as pessoas com, no mínimo, 25 anos. Informada pela médica, Juliana conta que “o método trata olheiras, o efeito ‘bulldog’ nas bochechas e bigode chinês, conhecido como sulco nasogeniano. Além disso, melhora as linhas de marionete, que são aquelas marcas de expressão que se estendem do canto da boca até o queixo”. Os resultados foram imediatos. “Pude perceber os efeitos em um vídeo e fotos que fiz antes e depois do tratamento, e pude perceber que atingiu o objetivo que desejava”, completa.