Rinoplastia é o procedimento mais realizado em 2021

Após queda nos números de cirurgias em 2020 por conta da Pandemia, em 2021 o cenário mudou com mais mulheres investindo em procedimentos estéticos. De acordo com o Dr. Edson Freitas, médico Otorrinolaringologista e especialista em Rinoplastia pela USP, no Brasil houve uma busca crescente por cirurgias plásticas faciais, principalmente a rinoplastia.

“Este ano está sendo positivo para os procedimentos no nariz, pois de acordo com os dados divulgados sobre os números de cirurgias no Brasil, nós já ultrapassamos as cirurgias de silicone, aumento dos seios, logo sendo o procedimento cosmético número um dos brasileiros”, fala o doutor. Segundo o Dr. Edson, cerca de 35% das mulheres já possuem um procedimento de aprimoramento cosmético em seu currículo e planejam seus próximos tratamentos ainda em 2021. “A teoria para o fortalecimento da rinoplastia é o chamado efeito zoom, porque por exemplo, nunca ficamos olhando para os nossos rostos em videochamadas por tanto tempo como agora, então o foco mudou. O aumento do uso das redes sociais também contribui para mais pessoas quererem realizar a rinoplastia”, explica o médico.