Rinoplastia ‘bomba’ no Brasil. Sabe o que é?

Não é de hoje que o brasileiro recorre às cirurgias plásticas para melhorar sua aparência. Em 2020, somos o país que mais realiza esse tipo de procedimento no mundo, desbancando os Estados Unidos e diversos países da Europa, segundo a Sociedade internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS).

A rinoplastia, cirurgia plástica que remodela o nariz, ganha destaque nesse cenário e é certamente uma das cirurgias mais populares e buscadas por homens e mulheres. Mas por quais motivos? É isso que o Dr. Guilherme Scheibel, otorrinolaringologista e especialista em rinoplastia, vai explicar. “Atualmente, as pessoas buscam a rinoplastia não só para melhorar o visual, mas também para restaurar a função nasal, só para citar um exemplo”, analisa Scheibel.

Rinoplastia deixa o nariz (e o rosto) esteticamente mais bonito: A técnica cirúrgica trabalha no remodelamento dos ossos e cartilagens, dando uma nova forma ao nariz. Como o nariz fica em destaque no rosto, toda a face ganha uma aparência mais harmônica. “Um dos principais objetivos com o procedimento é deixar o nariz com um aspecto natural, para que o rosto fique mais atraente”, explica.

Isso serve para os casos de narizes com a famosa “giba”, ponta globosa, caída, com tortuosidades e etc. O Dr. Guilherme Scheibel atende muitas pessoas com esse perfil em seu consultório, que fica em Maringá (PR).

“As pessoas hoje procuram por um resultado cada vez mais natural. O meu objetivo é que as pessoas não percebam que foi feita uma rinoplastia, de tão harmonioso o nariz ficou com o rosto.”

Rinoplastia melhora a respiração e qualidade de vida: Quem disse que os benefícios da rinoplastia são só na estética? Nada disso. A cirurgia é capaz de deixar a pessoa mais bela e aliviar problemas respiratórios, tudo no mesmo procedimento. “Alterações nasais, como a obstrução, podem causar roncos e ainda estarem associadas a doenças como rinite e sinusite”, alerta o Dr. Guilherme Scheibel.

Segundo ele, uma intervenção cirúrgica relativamente simples, como a correção de desvio de septo, pode influenciar a função de respirar e melhorar até o desempenho em práticas esportivas, que requerem um bom condicionamento físico. “Com a rinoplastia, a pessoa só tem a ganhar em qualidade de vida”, completa.

Rinoplastia traz ganho de autoestima e bem estar: Quando o paciente realiza a cirurgia e curte o resultado, ele consequentemente adquire uma autoconfiança maior e a autoestima também melhora. É o que garante o especialista.

“Um dos principais fatores para buscar a rinoplastia é a autoestima. Às vezes, o formato do nariz deixa a pessoa incomodada ou até mesmo faz com que ela sofra críticas, bullying e assédio, e isso deixa marcas permanentes na confiança que ela tem em si”, ele afirma. “Se faço a pessoa se sentir bem consigo mesma após a rinoplastia, penso que a cirurgia foi bem sucedida”.

Rinoplastia é bem vinda em casos específicos de acidentes e traumas: Por mais estranho que isso possa parecer, fraturas no nariz são responsáveis por muitas procuras da rinoplastia. Episódios de acidentes, brigas, quedas, práticas de esportes… muitas situações podem levar a lesões na região nasal. Para esses casos, o doutor orienta os pacientes a procurar ajuda médica assim que possível.

“Nesses casos, a recomendação é consultar um cirurgião logo após a lesão. Essa consulta é fundamental para saber se houve alguma fratura e se existe um prazo específico para corrigi-la”, indica.

Mas isso não vale só para episódios de fraturas no nariz; a decisão de fazer a rinoplastia precisa ser pensada com cautela e deve ser tomada após muita pesquisa e informação. A escolha do cirurgião, por exemplo, é de extrema importância. “Hoje se vê muitos profissionais não capacitados colocando os pacientes em risco. É preciso buscar dados sobre o médico, fazer contato com os pacientes que já passaram pelo consultório, entre outras atitudes”, conclui.