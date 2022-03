Rihanna e namorado pedem Guaraná Jesus no camarim do Lolla; veja exigências

A cantora internacional Rihanna fez uma longa lista de exigências para o camarim do namorado, Asap Rocky, para a apresentação no Lollapalooza. Rihanna não vai se apresentar, mas vem ao Brasil acompanhar o amado. A apresentação de Asap acontece no sábado, dia 23.

O que chamou a atenção foi a lista de exigências do casal para o camarim do festival. Asap e Rihanna, que está grávida, pediram várias comidas típicas do Brasil, mas o mais interessante foi um refrigerante específico, o Guaraná Jesus. Veja a lista completa:

Cuscuz & Manteiga de Garrafa (pedido da esposa), Pão de Queijo (pedido da esposa), Churrasco Diverso (queijo coalho & pão de alho incluso), Bobó de Camarão, Mocotó, Rabada, Buchada, Arroz Doce, Caldo de Siriri, Vaca Atolada, Tapioca, Mandioca Frita, Açaí (pedido da esposa), Feijão Tropeiro, Arroz Carreteiro, Busca Vida, Jurupinga, Pinga 51, Goiabada, Frutas Nacionais, Doce de Leite, Canjica, Gelo (água mineral), Água (Evian), Belvedere, Suco de Maracujá, Laranja e Abacaxi, Banana, Cereais, Barra de Cereal, Energético, Cerveja Colorado (diversas), Barman (caipirinha), Pamonha, Feijoada Completa (pedido da esposa), Acarajé, Guaraná Jesus (A$ap).

As informações são do colunista Léo Dias.