Revitalização. Praça dos Imigrantes vai ganhar academia ao ar livre

A Praça dos Imigrantes, localizada na região do bairro Santa Maria, vai receber uma academia ao ar livre e será revitalizada pela Prefeitura de Americana. O prefeito Chico Sardelli e o vice Odir Demarchi, juntamente com o secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), Adriano Alvarenga Camargo Neves, acompanharam, na manhã desta segunda-feira (21), o andamento das obras no local. Nesta etapa, está sendo executada a concretagem da calçada para receber os aparelhos da academia de ginástica.

Durante a visita, o secretário falou sobre as próximas etapas de trabalho. “Após a concretagem, haverá um período de 15 a 20 dias para a secagem completa do concreto para, posteriormente, instalar os aparelhos de ginástica. Além disso, a praça será revitalizada, com a pintura das guias, sarjetas e do coreto”, disse Adriano.

O prefeito destacou a importância da revitalização das praças nos bairros. “Melhorar os espaços públicos nos bairros é um dos nossos compromissos. Fico feliz de ver essa obra andando porque sei que as famílias poderão usar essa praça, convivendo com alegria e segurança”, comentou Chico.

O trabalho para a implantação de academia de ginástica na Praça dos Imigrantes teve início no fim do ano passado, com a demolição da antiga calçada que existia no local.