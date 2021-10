Revitalização na EMEI “Eny” com melhorias nos banheiros

As obras para novos banheiros de funcionários na EMEI “Professora Eny Carvalho de Andrade”, no Jardim Europa seguem integrando o projeto de revitalização da unidade escolar. Outra melhoria em execução é o pátio coberto, que será finalizado com a instalação das telhas. Com ele as crianças poderão usufruir de atividades ao ar livre protegidos do sol e da chuva.

Nos últimos meses, a escola recebeu piso novo em todos os ambientes internos, acesso coberto na entrada, fechamento da área de serviços com cobertura e reforço na fundação. Os serviços têm o objetivo de oferecer experiências de aprendizagem, desenvolvimento e convívio com estrutura adequada e segura, de acordo com as normas de segurança da Vigilância Sanitária devido à pandemia causada pelo Coronavírus (Covid-19).