Musas de BSB, CWB, paulista e concurso de Revista

Musas 1. Brasiliense Amanda Alice multi talentos

Aos 21 anos de idade ela vai conquistando milhares de seguidores. Uma Brasiliense que encanta qualquer lugar onde passa, seja pela beleza seja pela simpatia! Essa é sem dúvida a melhor maneira de se falar de Amanda Alice.

Aos 21 anos de idade ela vai conquistando cada vez mais fãs através de sua conta no Instagram @amandaalice_99 em seu perfil os seguidores podem ver uma Amanda descontraída e perceber um dos principais dotes da beldade que é cozinhar. Amante de uma boa gastronomia ela adora está na cozinha e conquistar os paladares mais exigentes. Fora tudo isso a beldade está aproveitando o momento para cada vez mais influenciar, curtindo sua família e os amigos.

Inclusive existe na mesa da gata alguns projetos que fariam dela algo mais artístico e que ela está pensando com muito carinho. Não vai demorar para os seguidores ver mais fotos e mais coisas boas rolando por isso vale a pena seguir e acompanhar os próximos passos da beldade.

Paula Tiemi. Amor ao fisiculturismo e novo projeto artístico

Curitiba sem dúvidas é uma das regiões com mais mulheres lindas do Brasil. E mantendo essa tradição temos a Paula Tiemi, a beldade de 23 anos é uma grande admiradora de vários tipos de esporte, não é à toa que ela já praticou, judô e fez patinação artística muitos anos da sua vida. Porém a beldade agora tem aumentado e muito seu foco com cuidados com o corpo, e nisto também já tem sucesso confirmado, ela é atual vice campeã de um importante campeonato de fisiculturismo.

Ela afirma que quer mesmo ser uma atleta fitness porém outros campos nesse segmento já abrem espaço para a beldade. Crescendo aos poucos suas redes sociais os seguidores podem acompanhar o dia dia e a rotina da beldade pela sua conta no Instagram @paulatiemi e inclusive Paula se prepara para profissionalizar seu lado artístico. Isso porque hoje a beldade está sendo sondada por uma grande escola de samba de São Paulo para ser musa no carnaval do ano que vem.

Fora isso existe também uma possibilidade dela participar de um concurso de musa a nível nacional. Sem abrir mão do que mais gosta que é malhar. Sobre o carnaval, Paula afirma que se aceitar o desafio irá apresentar um belo shape na avenida, junto a isso a musa deixa a torcida para que a vacina chegue logo e assim colocar muitos outros projetos em prática. Vale a pena acompanhar os próximos passos da beldade que promete um 2021 incrível!

Influencer Priscila Bianchini planeja carreira artística

Ela afirma que 2021 é o ano divisor de águas em sua vida. Uma linda morena chama muito a atenção por onde passa, essa é a melhor maneira de começarmos a falar da catarinense Priscila Bianchini. A beldade aos poucos tem sido muito requisitada pra fotos, eventos como presença vip e catálogos.

Devido a isso ela planeja aproveitar o período de pandemia para reorganizar muita coisa em sua vida e inclusive profissionalizar sua carreira artística oque já vem fazendo e espera a pandemia passar para se posicionar perante isso. No horizonte da beldade tem diversos convites para catálogos, concurso de musa e até pra desfilar em uma grande escola de samba no ano que vem em São Paulo.

Falando nisto Priscila planeja uma temporada na capital paulista justamente para participar de alguns testes e afins. Com toda certeza vale a pena seguir sua conta no Instagram @_pribianchini e ficar por dentro das novidades que vem em breve na vida da beldade.

As mais mais da Sexy 2021

Revista Sexy divulgou nesta sexta-feira 12 de Março a vencedora do concurso Garota Sexy Clube.Elas chegaram na grande final da terceira edição do concurso A Garota Sexy Clube. Mas é certo que a pandemia mudou os planos da organização, mas nem por isso eles deixaram de preparar para os leitores, uma final on-line que atendeu todos os protocolos de segurança.As modelos se apresentaram em estúdio, uma por vez, sem aglomeração e com todos os cuidados. A apresentadora Cida Alves, gravou sem contato com as candidatas e o nosso júri foi virtual. E por falar em jurados, este ano foi diferente, ao invés de 1 a 10, como tradicionalmente, eles deram até 20 pimentas para cada candidata. A votação na internet não teve peso decisivo, como previsto em regulamento e o resultado já se encontra disponível nas páginas do Sexy Clube.

Vamos aos resultados:

A nossa grande campeã foi Laysa Fairy Red, em segundo lugar ficou a Chef de Cozinha e influencer digital Ingrid Cruz e a medalha de bronze com a morena Day Reis. Confira o ranking:

1º Laysa Fairy Red @fairy_red. (60 pimentas).

2º Ingrid Cruz @ingridcruz_ofc. (55 pimentas).

3º Day Reis @eu_dayreis. (54 pimentas).

4º Angela Külemann @angelakullemann. (50 pimentas).

5º Fran Nascimenttoh @francillyh_nascimenttoh. (49 pimentas).

6º Vall Bonfim @valquiria.bonfin. (48 pimentas).

7º Camilla Lewin @camillalewinoficial. (45 pimentas).

8º Lô Araujo @lorrane_com. (44 pimentas).

9º Jéssica Oliveira @r.jessicam.g.o. (43 pimentas).

10º Letícia Sumocoski @leticiasumocoski. (43 pimentas).

11º Stephanie Flores @stefany_flores_flores

(40 pimentas).

A organização por fim agradeceu a todas as candidatas! A capa com a nossa campeã já já estará nas bancas de todo Brasil! Até a próxima edição.

Direção: Felipe Almeida @felipealmeida.1

Assessoria de Imprensa _ F Mídia Press @fmidiapress

fotos: _ Set Nu / Arquivo Pessoal @set_nu

make hair_ Luiz Claudio @luisclaudio_sa

apresentadora oficial_ Cida Alves @cidaalvesoficiall

Jurados:

Pedro Filé @pedro_filet

Roberto Mhoreti @robertomhoreti

Jacqueline Mercedes @jacquelinec.mercedes