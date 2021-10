Réveillon Jurerê 2022 inicia venda de ingressos

Valeu a pena esperar! Depois de um ano sem a tão tradicional festa de réveillon em Jurerê, inicia nesta sexta-feira, dia 1º de outubro, as vendas para a maior e melhor festa da virada, o Réveillon Jurerê 2022, com muita gente bonita, boa música e animação, para celebrar os novos tempos que virão.

Na programação, já estão confirmadas as seguintes atrações: Turma do Pagode, dona de sucessos, como “Camisa 10” e o recente lançamento “Vai ser melhor assim”, do DVD “Turma no Quintal”. O grupo SuitX Music, que reúne a sintonia perfeita entre música e performance, em um show eletrizante com efeitos especiais e o DJ Tartaruga que traz o Funk carioca para esta noite imperdível. Mais atrações de pagode, sertanejo, eletrônico e muito open format para não deixar a pista parada, serão anunciados nas próximas semanas.

A estrutura para esta virada estará ainda melhor, pois a APCEF, em Jurerê, está reformando seu espaço para permitir uma recepção e atendimento ainda melhor na Arena Jurerê para seus clientes. O Réveillon Jurerê conta com três setores: Vip Open Bar, Jurerê All Inclusive e Camarote Grupo (para até 10 pessoas) com acesso ao Jurerê All Inclusive. Todos os setores serão open bar de vodka, gin, cerveja, tônica, energético, refrigerante, água e espumante, além do All Inclusive também contar com whisky e oferecer open food.

O Réveillon Jurerê é uma realização da Sul Entretenimento, RK Entretenimento e Martelli Produção. Os ingressos custam a partir de R$400 e podem ser adquiridos online pelo site www.reveillonjurere.com.br.

Serviço

O quê: Réveillon Jurerê 2022

Quando: 31/12/2022 – a partir das 22h

Onde: Arena Jurerê, Alameda César Nascimento, 700, Jurerê Internacional, Fpolis

Classificação: Maiores de 18 anos. Todos pagam para acessar o evento.

Informações: Ingresso pessoal e intransferível. É obrigatória a apresentação de documento de identificação na entrada do evento. O evento está sujeito às normas impostas pelas autoridades para o enfrentamento da Covid-19. Se beber, não dirija. Ingressos: www.reveillonjurere.com.br