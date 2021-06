Mineirinho representa Nova Odessa na RMC

O vice-prefeito de Nova Odessa, Alessandro Miranda, o Mineirinho, participou na manhã da terça-feira (15/06) da reunião mensal do Conselho de Desenvolvimento da RMC (Região Metropolitana de Campinas), em Jaguariúna. Mineirinho representou o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, que estava em outro compromisso oficial em São Paulo. A reunião foi conduzida pelo prefeito de Jaguariúna e presidente do Conselho da RMC, Gustavo Reis, e contou com representantes das 20 cidades da metrópole.

O secretário de Assuntos Federativos da Secretaria de Governo da Presidência da República, Erick Moura de Medeiros, também participou da reunião e se colocou à disposição dos prefeitos da região para levar as demandas das cidades ao Governo Federal. Ele apresentou os programas federais de interesse das prefeituras atualmente em vigência.

Mineirinho conversou longamente com Erick Moura, e ambos combinaram uma visita do prefeito Leitinho, em breve, ao Palácio do Planalto, em Brasília, para o encaminhamento das demandas de Nova Odessa junto ao Governo Federal. “É a melhor forma de aprimorar a integração entre os municípios e o Governo Federal. A dinâmica é esta, queremos ajudar e encaminhar as demandas e dar suporte aos prefeitos”, disse o secretário.

“Já estamos para marcar a data para nos encontrarmos com o secretário de Assuntos Federativos em Brasília. Um dos assuntos que o prefeito e eu vamos tratar, com certeza, são formas de viabilizar a instalação de uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em Nova Odessa, que é um compromisso da nossa gestão – quem sabe agora com a ajuda do Governo Federal”, adiantou o vice-prefeito Mineirinho.

RETOMADA ECONÔMICA

Já a diretora regional de Trabalho e Empreendedorismo, Alcinéa Moraes, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, destacou aos presentes as propostas do Estado para a criação de um comitê regional para discutir a retomada econômica na RMC. O Governo do Estado pretende criar um comitê de retomada econômica para cada região administrativa paulista.

Também estiveram presentes ao encontro dos prefeitos da RMC o secretário estadual de Habitação, Flávio Amary, para falar sobre os projetos habitacionais do Estado de interesse das prefeituras da RMC e do andamento do Programa de Regularização Fundiária Cidade Legal, além do presidente do parque Hopi Hari, Alexandre Rodrigues, e o acionista Nuno Vasconcellos, que comentaram sobre a importância do parque na geração de empregos e movimentação de recursos da economia regional.