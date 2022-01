Retorno das aulas; Americana inicia dedetização das escolas

A Secretaria de Educação de Americana dá prosseguimento à série de serviços de manutenção nas escolas da rede municipal. Além da capinação, que começou há 15 dias, tiveram início os trabalhos de dedetização na última sexta-feira (21).

Um cronograma foi montado para que todas as 53 unidades estejam dedetizadas até o dia 1º de fevereiro, antes do início do ano letivo. O serviço começou pelo Centro de Inclusão Mãos que Acolhem, no Jardim Belvedere; Emei Aracati, na Vila Gallo; Emef Florestan Fernandes, no bairro Morada do Sol; e prédios administrativos.

Nesta segunda (24), os trabalhos foram realizados nas unidades da região do Parque Gramado, como Creche Wanda Polo Müller, Casa da Criança Maíra, Casa da Criança Arapiranga, Emef Darcy Ribeiro, Ciep Professor Anísio Spínola Teixeira, Casa da Criança Aracy, Caic Prof. Sylvino Chinelatto e a Creche do Caic.

“Estamos adotando todas as providências para um retorno seguro e adequado para os nossos alunos”, salientou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.