Retomada da indústria de bares e bebidas: Global Bar Week

Quais são as tendências do mercado de bebidas? Quem são os bartenders e os consumidores do momento atual? Como inovar para sobreviver e atrair o público? Qual caminho seguir depois da chegada do coronavírus? Estas foram algumas das perguntas respondidas por meio do conteúdo oferecido pelo Global Bar Week, evento histórico, 100% digital, e que reuniu o setor de bebidas em quatro continentes. Pela primeira vez, as mais importantes feiras do setor, BCB Berlin, BCB Brooklyn, BCB São Paulo e Imbibe Live, se uniram, formando uma plataforma para aproximar a indústria mundial.

O Global Bar Week que iniciou no dia 12 de outubro e que teve o prazo estendido, atraiu 6.800 visitantes como bartenders, donos de bares, restaurantes e hotéis, varejistas do mercado de bebidas, entre outros profissionais de 77 países, como Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Índia, México e de todas as partes da Europa. De acordo com a Diretora do Bar Convent Berlin, Petra Lassahn, apesar da pandemia, o Global Bar Week surgiu como uma oportunidade de juntar diversos profissionais em um mesmo ambiente de forma facilitada.

“Estamos orgulhosos do que criamos juntos, abrindo novos caminhos para o futuro com a plataforma. As feiras digitais não substituem os eventos presenciais, mas no atual momento, foi uma grande possibilidade de reunião da indústria mundial”, afirma a Diretora do BCB Berlin.

Assim como Petra, o Diretor de Educação do Bar Convent São Paulo, Marco De la Roche, acredita que de fato, o Global Bar Week atingiu o objetivo de conectar profissionais do setor e também de oferecer atualizações de forma única. “Por conta da pandemia, passaríamos o ano sem evento, e a percepção da necessidade de conectar as diferentes pontas do mercado de bebidas e entregar conteúdo, vinda dos BCBs e da Imbibe Live, foi muito importante. Acredito que o maior legado do evento são as ideias vindas das mentes criativas e brilhantes que falaram com o mundo inteiro”, diz.

No evento estiveram presentes 232 expositores nacionais e internacionais, e ocorreram cerca de mil videochamadas, por onde profissionais puderam trocar experiências, firmar novos negócios e parcerias, e conhecer de forma mais aprofundada determinadas novidades, serviços e produtos.

Segundo a Embaixadora do BCB São Paulo, Carolina Oda, as 150 sessões e painéis de discussão, assim como a possibilidade de conexão entre visitantes e marcas, foram fundamentais para o sucesso do evento. “O processo de compilar o mundo na mesma plataforma e poder conhecer tendências de forma facilitada, foi excelente. Mais do que produtos e trabalho em si, foram abordados muitos temas relacionados a questões sociais como qualidade de vida e saúde mental, o que mostra a importância de olharmos para os profissionais como humanos. Não é só o técnico que vai aquecer o mercado, e o Global Bar Week conseguiu passar esse recado”, explica.

Para a Gerente de Conteúdo da Imbibe Live, Emily Impey, o evento também foi uma oportunidade para ouvir diversas perspectivas e percepções sobre o setor de bebidas. “O Global Bar Week foi a plataforma perfeita para abordar questões críticas que negócios estão enfrentando atualmente no mundo todo, olhar as tendências e refletir sobre importantes pontos como sustentabilidade, diversidade e inclusão”, afirma.

Sendo gratuito para profissionais do setor de bebidas, o Global Bar Week, atuou como uma sala de aula que forneceu educação prática, de acordo com o Diretor de Educação do BCB Brooklyn, Angus Winchester.

“A nossa comunidade é diversificada e conseguimos construir um ambiente inspirador. Os feedbacks de quem participou do Global Bar Week estão sendo incríveis, principalmente, em relação ao programa educacional que ouviu opiniões que contribuem parra avançar da melhor forma para o novo normal”, conclui Angus.

Outras informações sobre o Global Bar Week e sobre o Bar Convent São Paulo podem sem encontradas em: https://bit.ly/2TrqyMP

Sobre o Global Bar Week

Evento inédito e digital, que reúne a comunidade de bares e bebidas do mundo inteiro para fazer negócios, networking e incentivar a expansão de conhecimento. Com o objetivo de fomentar o mercado ao promover conteúdo e a troca de experiências para além das fronteiras, os BCBs de Berlin, Brooklyn e São Paulo em conjunto com a feira Imbibe uniram forças para criar um evento de alcance global, repleto de inovações. O Global Bar Week é um hub para conhecimento de novos produtos e empresas, reuniões e, claro, participação em webinars com conteúdo nacional e internacional para atualização de conhecimentos.

