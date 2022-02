Retomada da Economia, por Walter R Gonçalves

Enquanto alguns segmentos podem comemorar resultados positivos durante a pandemia, outros amargam quedas. Estas são conclusões das pesquisas divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e analisadas no artigo do jornalista Darlan Alvarenga do G1. O setor de serviços superou em mais 6% do nível pré-covid, no entanto a indústria apresentou quedas. A retomada da economia para 2022 está apoiada em números ainda modestos (0,30%). Contudo existem oportunidades e crescimento em setores específicos.

O protagonista dos bons e ruins resultados durante a pandemia é o hábito do consumidor. Com o isolamento social obrigatório, queda de renda e inflação, houve migração de consumidores entre produtos similares. E, serviços de delivery e relacionados à internet se projetaram para o futuro, enquanto outros serviços que dependem da presença do consumidor, como a área de turismo e restaurantes, sofreram com a súbita mudança e precisaram se reinventar.

No comércio em geral, poucos foram os segmentos que tiveram resultados positivos, dentre eles estão: artigos farmacêuticos e de perfumaria, material de construção e hiper e supermercados, alimentos e bebidas. Outros setores como automóveis, motos, vestuário, calçados, combustíveis, materiais para escritório, móveis, eletrodomésticos, livros, revistas e papelaria enfrentam quedas. As estratégias variam entre sobrevivência para uns e crescimento para outros.

No segmento da indústria a maioria sentiu o impacto negativo da pandemia. No entanto, alguns setores podem comemorar, como: máquinas e equipamentos, madeira, minérios, metalurgia. Desta forma a economia se desenha com os seus altos e baixos.

Conhecer o mercado consumidor, a concorrência, os ares que sopram contra e favor na economia são fatores que devem ser levados em consideração tanto por aquelas empresas que estão em modo sobrevivência, como àquelas em modo de crescimento. As estratégias empresariais precisam considerar o ambiente externo, contudo são as características internas da empresa que tornam a estratégia única. Mesmo com a economia tendendo a crescer pouco, a retomada pode acontecer individualmente, colaborando assim para o crescimento das riquezas geradas no país.

* Professor executivo FGV, consultor de resultados especializado em micro, pequenas e médias empresas