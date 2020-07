Retiro online Templo em Casa com Prem Giti Bond

O Retiro online com Templo em Casa chega este mês.

“Se reconheça como esse ser infinito, oceano de luz. Não se confunda mais com as ondas. Quem somos nós?

Somos Pura Consciência. Mas não basta compreender isso, viva isso! É uma mudança de foco, sair da dualidade da mente para se voltar para verdade do seu coração. Reconheça com seu coração que sua natureza é o florescer desta verdade”. Prem Giti Bond

O Templo em Casa , retiro on line ministrado por Giti Bond durante 3 dias e 5 horas diárias, vem propor um olhar na essência de cada um. A proposta é um mergulho para um lugar denso e fora da zona do conforto. O processo propicia um desabrochar de sentimentos, olhares e resoluções.

A caminha de Giti Bond é longa e potente. Sua jornada espiritual começou há mais de 30 anos atrás, através da yoga e da meditação a qual se dedicou por muitos anos.

Viajou pelo mundo sempre em busca de autoconhecimento e de técnicas de cura do corpo e da mente. Morou na Índia, conviveu com budistas Tibetanos em seus templos e escolas.

Voltou ao Brasil e se formou na MTC – Medicina Tradicional Chinesa – Neijing e abriu uma clínica. Em 2009, conheceu o ThetaHealing e trouxe a técnica para o Brasil e fundou o Instituto ThetaHealing Brasil. Em novembro de 2017, após uma mudança de percepção sobre a vida trazida pelo despertar, Giti começou a compartilhar seus insights através do Ser Consciência em diversos estados do Brasil.

Programação: Retiro on-line Templo em Casa com Prem Giti Bond (Tradução simultânea para o Inglês)⠀⠀

De 15 a 17 de julho / De 15h às 20h ⠀

Dia 1

*Meu templo é minha casa*⠀⠀

– Mantra de abertura⠀⠀

– Satsang do tema com perguntas e respostas⠀⠀

– Colocando em prática ⠀⠀

– Meditação da morada⠀⠀⠀⠀

– Mantras sagrados⠀⠀

⠀⠀

Dia 2⠀⠀

*Lindando com medos e sentimentos desafiadores*⠀⠀

– Mantra de abertura ⠀⠀

– Satsang do tema com perguntas e respostas

– Colocando em prática ⠀⠀

– Meditação auto-investigativa⠀⠀

– Mantras sagrados ⠀⠀

⠀⠀

Dia 3⠀⠀

*Abrindo espaço para a real abundância*⠀⠀

– Mantra de abertura ⠀⠀

– Satsang do tema com perguntas e respostas⠀⠀

– Colocando em prática: Ritual do fogo sagrado⠀⠀

– Meditação da abundância ⠀⠀

– Mantras de fechamento ⠀⠀

*Investimento*⠀⠀

98,00 cada dia ⠀⠀

*Retiro completo*⠀⠀

170,00 valor solidário⠀⠀

260,00 valor ideal⠀⠀

305,00 valor abundante⠀⠀

440,00 valor abundante + bonificações⠀⠀

⠀⠀

*Inscrição*⠀⠀

WhatsApp⠀⠀

http://wa.me/5521995988364