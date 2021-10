Restaurantes pet friendly para celebrar o Dia dos Animais

No dia 4 de outubro, próxima segunda-feira, é comemorado o Dia dos Animais, em homenagem a São Francisco de Assis, protetor dos bichinhos. Para quem está em São Paulo e quer passar o dia com seus pets, alguns bares e restaurantes fazem questão de receber a família toda. Nas zonas sul e oeste da cidade, a Carmella Patisserie, Gael Cozinha Mestiça, Zena, Mangaba e Padoca Filosófica são pet friendly, com opções de petiscos e outras amenidades.

Abaixo, serviço completo.

CARMELLA PATISSERIE

Salão:

De terça à sexta: 10h às 20h

Sábado e domingo: 09h às 20h

Endereço: Rua Ferreira de Araújo, 322 – Pinheiros

Telefone: (11) 93045-1989

Instagram: @carmellapatisserie

A Carmella Patisserie – sob o comando do chef confeiteiro, Lucca Guilger, e da organizadora de eventos, Isabella Barros – inaugurou em maio desse ano, em Pinheiros, sua primeira loja para oferecer um menu versátil de café da manhã e brunch, além dos doces já conhecidos da marca. Com o novo horário de funcionamento durante os finais de semana – sendo das 09h às 20h – a Carmella disponibiliza desde o café da manhã, pratos como, ovos Benedict (R$34), toasts de diferentes sabores (a partir de R$32), iogurte com frutas vermelhas frescas e granola feita na casa (R$25) e rabanada com creme inglês (R$32). Assim, os clientes podem ficar à vontade para degustar um saboroso brunch a qualquer hora do dia.

GAEL – COZINHA MESTIÇA

Salão:

De segunda à quinta: 12h às 15h30 e 18h às 23h

Sexta e sábado: 12h às 23h

Domingo: 12h às 18h

Endereço: Rua Ferreira de Araújo, 322 – Pinheiros

Telefone (11) 3567-7145.

Instagram: @gaelcozinhamestica

O Gael – Cozinha Mestiça abriu suas portas em Pinheiros, no fim de 2019, para oferecer à região acolhimento e charme, seja no menu ou no ambiente. É o novo restaurante que traz a cozinha de casa, revisitada, com outros temperos e apresentações, mas sem pretensões, como o Homus de Bacalhau, que é servido com o Pão da Casa (R$42).

MANGABA

Salão:

De terça à sexta: 12h às 15h e 19h às 23h

Sábado: 12h às 23h

Domingo: 12h às 19h

Endereço: Rua Canário, 1301 – Moema

Telefone: (11) 97597-6171

Instagram: @mangabarestaurante

Sob o comando do chef Antônio Albaneze, o restaurante valoriza a combinação e a origem dos mais diversos ingredientes brasileiros com técnicas de alta gastronomia no preparo dos pratos. O menu, que valoriza os mais diferenciados ingredientes de todos os cantos do Brasil é composto por diversas receitas autorais e cheias de afeto, com algumas saídas diretamente do caderninho escrito à mão pela avó de Antônio. Um lugar para descobrir novos sabores e texturas, explorar os sentidos e expandir o paladar, com pratos como o Ceviche de Jacaré, a Isca de Arraia com Molho de Morango ou o Peixe ao Avium, peixe da época acompanhado pelo avium, menor camarão do mundo que, a despeito do diminuto tamanho, se destaca pela grandiosidade do sabor.

PADOCA FILOSÓFICA

Salão:

De segunda à domingo: 8h às 22h

Endereço: R. Ferreira de Araújo, 320 – Pinheiros

Telefone: (11) 4305-0320

Instagram: @padocafilosófica

Um espaço que convida a pensar, sonhar, comer e amar. É assim que a Padoca Filosófica se define, com sua massa de fermentação natural que, assim como a filosofia, exige tempo e demanda paciência. O cardápio se rende às leis da natureza e respeita a sazonalidade dos insumos. Localizada na entrada de uma antiga vila na Rua Ferreira de Araújo, em Pinheiros, a Padoca possui 38 lugares divididos em dois ambientes, entre uma varanda a céu aberto e um arejado salão com o balcão de pedidas. Para o almoço, a sugestão é Rachel de Queiroz (R$46) – filé de peixe empanado no pão rústico com arroz cozido no tomate e abobrinha salteada no azeite, acompanha salada. Para o lanche da tarde, Fernanda Montenegro (R$34) – tostada de abobrinha defumada com ervas frescas e ricota de castanhas de caju cremosa da Padoca com um leve toque de hortelã.

ZENA

Salão:

De terça a domingo: 12h às 18h e das 19h às 00h

Endereço: Rua Peixoto Gomide, 1901 – Jardins

Telefone: (11)3081-2158

Instagram: @zenacaffe

O chef Carlos Bertolazzi abriu seu Zena em janeiro de 2009, nos Jardins, junto do empresário Dudu Pereira, para oferecer a gastronomia italiana da Ligúria, em um espaço que remete ao charme de uma vila típica italiana. Em ambiente descontraído e arejado, envolto por paisagismo, serve pratos feitos inteiramente no local, como a Insalata Frutti e Fiori, que é uma salada de folhas verdes com frutas da estação, queijo de cabra e chips de Parma (a partir de R$37).