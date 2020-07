Restaurante vai reabrir dia 6 em SP. Veja dicas

A partir do dia 6 de julho, o Governo do Estado deve autorizar a reabertura de bares e restaurantes na cidade de São Paulo. Os estabelecimentos estão fechados desde março por determinação do governador João Dória e funcionando apenas por delivery para evitar a proliferação do novo coronavirus. Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel SP), 40% dos estabelecimentos devem fechar as portas por conta da crise.

Para Guilherme Satoru, chef e fundador da Satoru Food Service Consulting (https://www.satorufsc.com.br/ ), empresa que propõe aumentar a produtividade nas cozinhas e evitar desperdícios de alimentos, muitos restaurantes poderão não resistir ao período de isolamento e o pós-quarentena, entretanto acredita que os estabelecimentos ainda podem amenizar os prejuízos causados pela crise e retomar a confiança de consumidores. “Momentos de baixíssimo faturamento como este exigem esforços ainda maiores, que podem promover resultados quando a pandemia passar. É fundamental para o comerciante investir na higienização constante no estabelecimento e evitar desperdícios na cozinha”, destaca Satoru.

Confira algumas dicas do especialista para possível retomada.

Não desperdice alimentos e aumente produtividade da equipe

Os restaurantes devem aproveitar ao máximo os alimentos que tem em seu estoque e esta medida se torna obrigatória para superar a crise. Um processo usado na Satoru Consultoria que pode ajudar a cozinha dos estabelecimentos é a Lean Kitchen, que evita desperdícios de comida na cozinha e também a quebra de vitrine, que é a falta do produto anunciado. Esse sistema reduz em 80% o desperdício e reduz a mão de obra em até 15%.

Redobre os cuidados com higiene

Saber conduzir todo o processo de venda, preparo do alimento e a entrega – seguindo as recomendações sanitárias – sempre foram e continuarão sendo obrigatórios para as vendas e aumento da confiança do cliente. Entre as medidas, estão a correta higienização das mãos antes e depois da entrega e também da máquina e do cartão após o uso. Outra forma é permitir a entrada controlada de um cliente por vez, criar um cardápio online, oferecer porção individual de condimentos, como ketchup e maionese, e medir a temperatura dos consumidores antes da entrada.

Diversificar opções de entrega e venda

Mesmo com a reabertura, investir em delivery será fundamental para ampliar as opções de venda. Os estabelecimentos também podem estreitar as relações com os clientes pelas redes sociais, pelo Whatsapp e até mesmo por um aplicativo próprio do restaurante. Para os conteúdos que serão divulgados nas redes sociais, ser objetivo com o cliente e quanto menos texto melhor.

Promover mudanças na estrutura interna do estabelecimento

Os restaurantes terão que de adaptar à nova realidade e proporcionar maior espaçamento entre as pessoas e evitar aglomerações. É possível determinar limite máximo de 4 pessoas por mesa, contar com um divisor de acrílico no balcão de atendimento e manter as janelas sempre abertas.

Sobre a Satoru Food Service Consulting

A Satoru Food Service Consulting (https://www.satorufsc.com.br/ ) é uma empresa especializada em restaurantes e empreendimentos de food-service. O objetivo é ajudar as cozinhas de estabelecimentos a evitar desperdícios de alimentos com o sistema Cook and Chill e a “quebra de vitrine”, que é a falta do produto anunciado para o cliente. Por meio destes serviços, a Satoru Consultoria permite uma operação de gastronomia com mais rendimento, com cerca de 60% maior produtividade, redução de 80% nos gastos com alimentos e 15% da mão de obra, o que diminui também o estresse da equipe de cozinha.