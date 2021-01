Restaurante tem colheita de uva no interior

O chef Olivardo Saqui ganha cada vez mais popularidade junto ao público nas suas recorrentes participações em programa de tevê. Sempre muito solícito e ensinando receitas da tradicional gastronomia portuguesa, o chef recebe todos os dias deste mês de janeiro seus clientes para a 1ª edição da Colheita da Uva nos parreirais da sua Quinta, que fica a 1 hora da capital paulistana, em São Roque. Com os parreirais carregados, a colheita vai acontecer até os frutos acabarem.

O passeio não poderia ser mais agradável nesta época de recolhimento social. Um campo aberto e com muito espaço para que haja o distanciamento necessário, as pessoas vão poder colher as uvas nos carregados parreirais da Quinta e levar suas cestas com a fruta para casa. Perfumados bolinhos de bacalhau saindo da cozinha, pratos com sabores inigualáveis, um sino anunciando fornadas de Pastéis de Belém, além de um circuito de aventuras com direito a arvorismo, tirolesa com 240 metros de extensão, parede de escalada, cama elástica, pesca esportiva e pedalinho garantem a alegria da criançada de todas as idades. O ingresso é de 70 reais por pessoa, e está incluso uma cesta de vime e um chapéu de palha para que a experiência seja completa.

Para reservas de horários, o local dispõe o número de WhatsApp: 11.9-7088-5401 para a interação com seus clientes, além dos telefones convencionais. A compra dos ingressos é feita exclusivamente na adega, na hora da colheita.

“Nossa casa quer proporcionar um dia no campo, onde os clientes vão colher a uva e levar a fruta para casa. Estamos em um momento de experimentar coisas novas e trabalhar de forma diferente. Temos que ter nossa atenção no cuidado com as pessoas e realizar novos modelos de eventos com o máximo de segurança” diz Olivardo.

SERVIÇO

1ª Colheita da Uva na Quinta do Olivardo – 2021

Onde: Estrada do Vinho, km 4, com acesso pelo km 58,5 da Rodovia Raposo Tavares (SP-270)

Quando: Todos os dias do mês de janeiro

Horário: das 10h às 17h

Quanto: 70 reais, por pessoa

Telefones: (11) 4711-1100 | 4711.1923

Reservas via WhatsApp: 11.9-7088-5401

Site: www.quintadoolivardo.com.br