Restaurante chique de Americana no ‘clandestino’

Um restaurante classe alta de Americana segue funcionando normalmente durante a fase vermelha estabelecida no estado desde o dia 6 de março. É o que diz uma mensagem recebida por clientes do estabelecimento através do whatsapp.

Durante a fase vermelha, bares e restaurantes não podem receber clientes presencialmente, apenas funcionar com delivery e retirada (o que também foi restrito durante a fase emergencial que se inicia a partir deste sábado, 13).

Na mensagem recebida, o responsável afirma que o local está aberto nesta sexta-feira, no sábado e domingo também.

A fiscalização da prefeitura foi até o local nesta sexta e recebeu a “promessa” do responsável de encerrar o atendimento presencial.