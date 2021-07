Respiradores. Novas denúncias e Giovana na rádio

Organizadora das denúncias que levaram o Ministério Público a investigar a qualidade dos respiradores comprados pela prefeitura de Americana com dinheiro doado pela Câmara Municipal, a ex-vereadora Giovana Fortunato (PDT) voltou à carga esta semana. Em uma entrevista na rádio Azul, ela disse que recebeu mais relatos e que existem indícios de que a empresa fornecedora pode ser ‘fantasma’- e fica no interior do Pernambuco.

Após a primeira série de denúncias e a demanda do MP, feitas em junho, a prefeitura identificou problemas e respondeu os questionamentos.

Fazendo ‘dobradinha’ com o radialista Marcelo Harteman, Giovana estranha o fato de os respiradores terem sido comprados de uma empresa que fica ‘tão longe’. A compra foi feita sem processo licitatório. A ex-vereadora afirma ter recebido novos relatos de funcionários do sistema de saúde e indicou que mortes poderiam ter sido evitadas se houvesse maior rigor com a qualidade dos equipamentos.

RÁDIO DO OMAR– Ao final da entrevista, Harteman enfatiza que a rádio é do ex-prefeito Omar Najar (MDB), grande desafeto de Giovana nos últimos anos. O radialista disse que recebeu de Omar a ordem de abrir os microfones para Giovana ‘em busca da verdade’.