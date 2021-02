“Respeito o Omar, mas faltou investimento em algumas áreas”, diz Thiago Martins

O presidente da Câmara de Americana, vereador Thiago Martins (PV), usou a palavra durante a sessão desta quinta-feira para falar de investimentos na área do esporte na gestão do ex-prefeito Omar Najar (MDB).

O assunto teve início na votação da alteração da lei do incentivo ao esporte proposta pelo vereador Juninho Dias (MDB). Thiago ressaltou as dificuldades que o ex-secretário Paraná passou nos dois anos à frente da pasta.

“É triste saber que o esporte de Americana passou todo esse período, todo esse tempo sem nenhum tipo de investimento da administração. Sabemos das dificuldades, mas tenho certeza que o prefeito Chico Sardelli vai ter um olhar diferente pro esporte da nossa cidade. Sempre respeitei e respeito o prefeito Omar, mas faltou investimento em algumas áreas, não vou ser omisso disso”, disse Thiago.

A lei do incentivo é de autoria de Thiago Martins, que citou algumas revitalizações em áreas esportivas do município que usaram da lei, por exemplo, a piscina do Jardim da Paz, que foi reformada através de parceria público-privada. O local hoje está fechado devido à pandemia.