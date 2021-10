Residencial Praia dos Namorados recebe melhorias

As ruas do Residencial Praia dos Namorados estão recebendo melhorias, com os serviços de reparos de asfalto. Segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana, algumas vias estão sendo recuperadas por meio de parceria com a iniciativa privada.

Estão recebendo melhorias e reforma do pavimento a Rua Antônio Camargo Neves, Rua Rosa Marchini Miante e Avenida Suzimara de Lourdes Bazanelli.

Ao todo, serão recuperados 5.900 metros quadrados de pavimento, de acordo com a Sosu. A previsão é concluir o serviço em 30 dias.