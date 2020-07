República Dominicana inspira viajantes com portal País Virtual

A República Dominicana estreia uma nova iniciativa para que os viajantes conheçam o país sem sair de casa: a plataforma interativa República Dominicana País Virtual, na qual os visitantes podem se inspirar para sua próxima viagem, além de encontrar informações sobre os principais destinos turísticos, excursões e atividades, receitas de pratos típicos da gastronomia dominicana, aulas de merengue e bachata e muitas outras experiências que fazem do destino turístico um líder da região do Caribe.

“Sabemos que neste momento há muitas pessoas desejando conhecer um novo país e, ainda que nada substitua a sensação de visitar pessoalmente, queremos oferecer a esses turistas a oportunidade de começar a sua viagem antes de sair de casa”, aponta Magaly Toribio, assessora de Marketing do Ministério de Turismo da República Dominicana (MITUR). “Em nosso País Virtual será possível começar a planejar a viagem com as experiências interativas e únicas, conhecer mais sobre as possibilidades que o destino oferece e mergulhar na nossa cultura e alegria”, continuou.

A plataforma País Virtual conta com vídeos 360º para explorar as melhores praias da República Dominicana e desfrutar da aventura, natureza e cultura local de maneira imersiva. E tal como na vida real, a música terá um papel central na experiência virtual, com apresentações de artistas regionais reconhecidos mundialmente.

O primeiro show virtual será do artista e compositor Manny Cruz. Na próxima quinta-feira, dia 16 de julho, às 18h (horário de Brasília) o cantor, que já foi indicado duas vezes ao Grammy Latino, produzirá uma apresentação exclusiva para os visitantes da página País Virtual. Também está programada uma apresentação em 24 de julho de Covi Quintana, uma das vozes de maior destaque do pop dominicano. Há ainda um terceiro concerto confirmado com o pianista de jazz latino Michel Camilo, ganhador de um Grammy, três Grammys Latinos e um Emmy, além de outros reconhecimentos.

A página República Dominicana País Virtual sempre será atualizada com novas experiências, tours virtuais e atividades que sirvam de inspiração para todos que desejam conhecer mais sobre as possibilidades que o país oferece, e aspira ser uma ferramenta para motivar viajantes de todo o mundo a conhecer esse icônico destino do Caribe.

A página está disponível nos idiomas espanhol e inglês, com acesso através do portal www.godominicanrepublic.com/es ou diretamente pelo link https://drvirtualcountry.com/es.

Sobre a República Dominicana

A República Dominicana é um destino muito especial e exclusivo, reconhecido mundialmente pelas atrações inusitadas, pela rica cultura, confortos e pelo clima perfeito durante todo o ano. Facilmente acessível em voos diretos da maioria dos principais aeroportos, o país agrada celebridades, casais e famílias. De trilhas para praias desconhecidas e campos de golfe de classe mundial, na República Dominicana é possível se sentir renovado nas luxuosas e diversas acomodações, explorando relíquias antigas de séculos passados, desfrutando da comida típica e de aventuras de ecoturismo nos magníficos parques nacionais, montanhas e rios.

Rodeada pelo mar do Caribe ao sul e pelo Oceano Atlântico ao norte, a República Dominicana oferece uma variedade de esportes, atividades de lazer e entretenimento, além de experiências culturais únicas, como a dança, festas de carnaval e outras especialidades dominicanas, como charutos, rum, chocolate, café, âmbar e larimar (pedra rara e exclusiva do país). Entre a aventureira Puerto Plata, a exuberante Samaná, a histórica Santo Domingo, a ensolarada Punta Cana, a luxuoso La Romana e a alegre Barahona, há um país em que cada região tem muito a oferecer para qualquer viajante e orçamento.

Além das experiências inexploradas de costa a costa, o país também tem uma reputação mundial por seu povo caloroso e hospitaleiro. Com oito aeroportos internacionais e nove zonas ecológicas diferentes, nunca foi tão fácil ou interessante explorar a República Dominicana. Para mais informações e para começar a planejar sua viagem, visite o site oficial do Ministério do Turismo da República Dominicana em: http://www.godominicanrepublic.com/pt-br/.