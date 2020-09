República Tcheca através dos videogames

Para descobrir um destino existem diversas alternativas como a leitura de livros, visitas a galerias virtuais, música inspirada nas experiências das cidades etc. Agora há outra alternativa para descobrir a República Tcheca -os videogames. A CzechInvest, agência de investimento tcheca, compartilha recomendações para descobrir segredos e tesouros do destino e para motivar sua próxima viagem à República Tcheca.

A indústria de videogames está passando por um boom na República Tcheca. De acordo com dados da GDA.CZ, organização sem fins lucrativos, o faturamento da indústria tcheca de videogames em 2019 foi de 4,54 bilhões de Coroas Tchecas, ultrapassando assim várias vezes a produção de filmes. Só em 2019, os desenvolvedores criaram 65 jogos, e podem orgulhar-se de mais de 500 milhões de fãs em todo o mundo. Uma característica distintiva do setor é sua conexão com a indústria de viagens. Vários jogos mostram lugares históricos em um cenário real como parte de suas respectivas histórias.

Aqui, sete videogames tchecos para você começar a viajar, enquanto joga

1) Attentat 1942 e Svoboda 1945 – A Segunda Guerra como cenário

Em cooperação com o Instituto de História Contemporânea da Academia de Ciências da República Tcheca, a Charles Games está por trás de um par de jogos que retratam a vida durante a Segunda Guerra Mundial. A empresa, especializada em jogos históricos, foi criada em colaboração com pesquisadores da Faculdade de Matemática e Física e da Faculdade de Artes da Universidade Carlos. Em Attentat 1942, você se encontra no papel do neto ou neta de Jindřich Jelínek e descobre por que seu avô foi preso pela Gestapo logo após o assassinato de Reinhard Heydrich. O jogo apresenta a pequena fortaleza de Terezín e os marcos históricos de Praga Curva de Heydrich e o Palácio Petschek.

O jogo Svoboda 1945 segue Attentat 1942 com uma história do fim da Segunda Guerra Mundial, especificamente a expulsão dos alemães dos Sudetos, o início da Guerra Fria e a ascensão do comunismo. As cidades de Žatec, Louny e Postoloprty, como eram na época, estão representadas no jogo.

Numerosas instituições participaram no desenvolvimento dos jogos, como por exemplo, o Museu do Elba, o Instituto Histórico Militar de Praga, a Biblioteca Municipal de Praga, o Arquivo Nacional, o Museu Mineiro de Příbram, o Arquivo das Forças de Segurança , o Instituto para o Estudo dos regimes totalitários, o Museu da Cultura Romani, o Museu Judaico de Praga, o Museu da Agricultura ou o Museu da Polícia da República Tcheca.

2) Someday I’ll Return – terror com folclore morávio.

Someday I’ll Return é um jogo de terror psicológico baseado na história de um pai que procura desesperadamente por sua filha no meio das florestas da Boêmia-Morávia. Sob a direção dos desenvolvedores CBE Software de Brno, o enredo cheio de ação é entrelaçado com lendas históricas, herbalismo e quebra-cabeças lógicos.

Mas não se deixe assustar pela premissa, além de se manter ocupado resolvendo os mistérios, você poderá curtir a música tradicional e descobrir mais sobre esta interessante parte da República Tcheca. De acordo com os desenvolvedores, você encontrará, por exemplo, as ruínas do castelo Cimburk, o cemitério Hřensko, a fonte de St. Gorazd e o arco de Pravčická. Todos esses lugares no jogo são equipados com códigos QR, que levam ao site mapy.cz e mostram aos interessados ​​sua localização exata. Na criação do jogo, os desenvolvedores colaboraram, entre outros, com o museu Uherský Brod.



3) Kingdome Come – Viaje no tempo e descubra a República Tcheca Medieval.

O jogo tcheco Kingdome Come é um lançamento do game estúdio tcheco Warhorse levará você à área de Sázava no século 15. Você assumirá o papel de Henry, experimentando elementos realistas da história, desde artesanato até armas reais e técnicas de combate. Você também verá monumentos de uma forma que não existem mais hoje. Você pode descobrir, por exemplo, Stříbrná Skalice com seu castelo Skalice, mosteiro Sázava, igreja de São Martinho em Sázava, castelo Talmberk, cidade Rataje com castelo Pirkštejn, castelo Rataje nad Sázavou e a Igreja da Assunção da Virgem Maria em Úžice.

O fato de um vasto leque de especialistas de várias áreas ter participado do desenvolvimento do jogo é também a prova da qualidade da experiência oferecida aos jogadores. O jogo apresenta, por exemplo, a arte marcial da esgrima, onde os movimentos reais dos esgrimistas são registrados com a tecnologia de captura de movimento. Graças a consultas com historiadores, você pode conhecer pessoas no jogo que provavelmente estiveram presentes em determinados lugares no passado e também visitar os lugares reais.

4) Golem VR – Passeios por Praga antiga.

No jogo Golem VR, você pode ver como era a cidade histórica de Praga há quinhentos anos. Coloque um headset de realidade virtual e uma mochila contendo um computador, e você será imediatamente teletransportado de volta para a Renascença em Praga, durante a época de Rodolfo II. Você verá com seus próprios olhos o ritual no qual o Rabino Löw dá vida ao lendário Golem. Você vai visitar a cidade velha, a Ponte Carlos, a sinagoga nova-velha e o antigo cemitério judeu.

O desenvolvedor do jogo, DIVR Labs, criou uma experiência única que combina realidade virtual com movimento no mundo real. Uma base virtual, onde os interessados ​​podem discutir, está localizada em um espaço de 250 m² na loja de brinquedos Hamley´s em Praga.

5)Arma 2 e DayZ – Alternativas de ação:

O maior estúdio de jogos da República Tcheca, Bohemia Interactive, oferece aos jogadores entretenimento de ação tática. Arma 2 promete ação militar realisticamente produzida em um ambiente de guerra civil. Como jogador, você se encontra em um país fictício chamado Chernarus, que é baseado em uma área real ao redor de Ústí nad Labem. Os criadores também se inspiraram no rio Elba, que serviu de litoral.

No jogo de ação de sobrevivência multiplayer DayZ, o jogador tem apenas uma tarefa: sobreviver em um ambiente cheio de zumbis infectados agressivos e outros jogadores com intenções imprevisíveis. Comparado ao Arma 2, os criadores ampliaram o mapa do jogo, mostrando sinais, marcações de trilhas, estruturas de rampa da antiga base de mísseis em Mníšek pod Brdy e o Castelo Veveří. Em particular, o grande armazém enferrujado no complexo agrícola coletivo em Lipová tornou-se uma estrutura icônica.

