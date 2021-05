Represas de Nova Odessa estão com 83% da capacidade

Depois de vivenciar uma temporada de verão de chuvas abundantes e represas cheias, Nova Odessa entra na época de estiagem de 2021 ainda com 2,5 milhões de metros cúbicos de água bruta reservada em suas represas, o equivalente a 83% de capacidade total de armazenamento. As informações são da Coden Ambiental.

Este índice se mantém desde janeiro acima da meta de 80% estipulada pela concessionária de serviços de Saneamento Básico do município. O número também é superior ao registrado em maio de 2020, quando o volume de água reservada era de 68%.

“Considerando o bom nível dos reservatórios e a futura reposição de água nas represas com a costumeira ocorrência de chuvas a partir de setembro, pode-se afirmar que a cidade dispõe de boas condições para garantir a segurança hídrica nos mais de 200 dias que restam até o final do ano”, destacou o diretor presidente da empresa, o biólogo Elsio Álvaro Boccaletto.

“No entanto, ninguém pode garantir quanto tempo o período de seca vai persistir. Quem não se lembra dos riscos de desabastecimento que preocuparam a população da cidade no ano passado, quando a represa Recanto 2 secou por falta de chuva? Por isso, é essencial que nossa população mantenha as medidas de uso consciente da água”, acrescentou.

De acordo com especialistas, os reservatórios das hidrelétricas das regiões Sudeste e Centro-Oeste encontram-se no menor nível desde 2015 e o consumidor poderá arcar com o custo adicional de geração de energia por usinas térmicas.

“A única saída para evitar dores de cabeça se a chuva demorar para chegar é começar agora a poupar água. O consumidor não pode fazer chover, mas pode exercer influência na disponibilidade de água e garantir que ela chegue à sua torneira nos dias de estiagem”, completou Boccaletto.