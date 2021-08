Réplica do Romi-Isetta passa por manutenção

Símbolo da história e cultura barbarense, a réplica da Romi-Isetta, instalada na rotatória do bairro Santa Rita, em Santa Bárbara d’Oeste, está passando por manutenção interna e externa do veículo, desde lataria a estofados internos, devido ações de intempéries. O veículo será realocado nas próximas semanas.

Com o intuito de deixar o monumento ainda mais fiel ao primeiro carro produzido em série no Brasil e fabricado em Santa Bárbara d’Oeste, a tinta “solta” foi removida para uma pintura nova, correções de estrutura e as rodas foram repintadas com um produto emborrachado para maior durabilidade.

Como parte do serviço, ainda serão trocados os vidros, borrachas e o teto que apresenta desgaste, além do polimento das peças de alumínio.

A rotatória recebeu a réplica em sua inauguração, marcando uma homenagem do Município aos 60 anos da fabricação do veículo e que, neste ano, completa 65 anos do lançamento do carro.