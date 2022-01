Renovação da CNH nos canais digitais cresce 89% em SP

Levantamento realizado pelo Detran.SP revela que em 2021 houve um aumento de 89% na procura pela renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pelos canais digitais do departamento e do Poupatempo. No total, 2.071.216 motoristas renovaram o documento de forma online nos doze meses de 2021, contra 808.445 no mesmo período de 2020.

Mesmo durante a pandemia, o Detran.SP disponibilizou o serviço por meio da plataforma online. Para quem deseja renovar o documento, o pedido de renovação pode ser feito de forma online, pelo portal do Detran.SP (www.detran.sp.gov.br), Poupatempo (poupatempo.sp.gov.br) ou aplicativo Poupatempo Digital.

Além da CNH Digital, o Detran.SP disponibiliza o documento físico. O recebimento via Correios ocorre após a emissão da versão digital, que tem a mesma validade legal do modelo impresso. Para regularizar a CNH, o cidadão não pode ter qualquer tipo de bloqueio no prontuário, como CNH suspensa ou cassada.

O diretor-presidente do Detran.SP, Neto Mascellani, ressalta que a digitalização dos serviços visa atender as necessidades do usuário, que a cada dia está mais conectado e quer resolver o que for possível de forma digital. “Nosso objetivo é auxiliar quem busca por praticidade e comodidade de forma simples e rápida. Agregar tecnologia e inovação no atendimento ao cidadão é fundamental”, afirma.

Os dados do Detran.SP indicam ainda que em 2021 houve uma procura maior dos condutores para regularizar a CNH, tanto de forma digital quanto presencial. No ano passado, 3.6 milhões de cidadãos renovaram o documento, contra dois milhões em 2020, o que corresponde a um crescimento de 80%.

Aumento de 52% no licenciamento

Outro serviço que teve alta pelas ferramentas digitais foi o licenciamento veicular. A quantidade de condutores que optou pela via digital aumentou de 9,9 milhões entre janeiro e dezembro de 2020 para 15,1 milhões no último ano, um incremento de 52%.

O serviço pode ser realizado de forma 100% online, por meio do sistema bancário, sem a necessidade do motorista ir presencialmente a uma unidade de atendimento para emissão anual do documento. No ano passado, apenas 2,6% do total de licenciamentos feitos precisaram do atendimento presencial. Foram 417.249.

Para quem deseja licenciar o veículo em 2022, o serviço já pode ser feito de forma antecipada. A providência é para todos os veículos, independentemente do final de placa. O serviço é oferecido pelo Detran. SP para facilitar o pagamento do licenciamento junto com o IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor), que poderá ser quitado em cota única, com desconto, ou parcelado, conforme vencimento definido pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo.

Quem não optar por essa modalidade, poderá aguardar o calendário de licenciamento anual, de acordo com o final da placa. Por exemplo: donos de veículos com placas terminadas em 1 e 2 devem regularizar a documentação até o dia 31 de julho de 2022. O calendário vai de julho a dezembro – exceto para caminhões e tratores, que têm prazos entre setembro e dezembro.

Como Licenciar

Para licenciar o veículo é preciso informar o número do Renavam e pagar via internet banking, aplicativo ou caixa eletrônico, os débitos do veículo, como por exemplo: IPVA, possíveis multas exigíveis e a taxa de licenciamento.

O pagamento poderá ser feito via internet banking, aplicativo ou caixa eletrônico nos bancos conveniados (Santander, Bradesco, Banco do Brasil, Safra, Itaú, Caixa Econômica Federal) e nas Lotéricas.