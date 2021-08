RenovaBR. Nova turma tem 150 alunos e 44% de mulheres

A escola de formação de novas lideranças políticas, RenovaBR, divulgou hoje, em evento online exclusivo para participantes, os nomes dos 150 aprovados para a próxima turma. Os alunos selecionados participaram de um processo seletivo inédito na escola, com formação durante a própria seleção, e conquistaram suas vagas após sete meses de avaliação de um currículo com competências socioemocionais.

O perfil da turma é diverso e representativo. A presença de mulheres é a maior de todas as turmas na história do RenovaBR, são 44% de alunas. Quanto à raça, 36% correspondem a alunos que se autodeclararam pretos e pardos. Os 150 aprovados têm origem nos 26 estados brasileiros e também Distrito Federal. Em relação a pluralidade partidária, a nova turma possui filiados de 21 partidos e 22% não são filiados a nenhum partido até o momento da divulgação da lista.

“Nós acreditamos que é fundamental a formação de lideranças qualificadas na política. Mais de 15 países já nos procuraram para compreender como selecionamos e qualificamos nossos alunos, como a Escola Política do Vaticano e, recentemente, firmamos uma parceria com a Embaixada da Dinamarca. A falta de oxigenação produz iniciativas como o Renova e queremos que existam cada vez mais espaços como esse”, afirma Mufarej.

Ainda durante o evento online, foi divulgada a programação do curso. Serão 360 horas de módulos teóricos e práticos com disciplinas como noções da teoria geral do estado, organização político-administrativa brasileira, desenho de políticas públicas baseadas em evidências, ética e integridade, macroeconomia, saúde, segurança, além de disciplinas optativas, escolhidas pelos próprios alunos.

Para a Diretora Executiva Irina Bullara, o momento é de renovação da esperança por futuro melhor para o Brasil. “Depois de sete meses de seleção, formamos nossa turma com 150 alunos de todos os estados brasileiros. São 44% de mulheres aprovadas, o maior número entre todas as turmas do RenovaBR. Ver tantos rostos e nomes diversos e representativos nos dá a certeza que estamos no caminho certo para construir um Brasil mais democrático e plural”.

Lista completa dos aprovados

O RenovaBR divulgou no site renovabr2022.com.br a lista com todos aprovados por estados, gêneros e raças. Com respeito à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a escola divulgou as informações apenas dos alunos que permitiram a veiculação das mesmas.