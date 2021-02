RenovaBR inicia nova etapa de formação

Depois de acumular quase 50 mil inscritos para as turmas de 2018, 2019 e 2020, a escola de democracia RenovaBR dá início a mais uma etapa da sua jornada de formação política para as eleições de 2022. A partir do dia 10 (quarta-feira), interessados podem se inscrever de forma totalmente gratuita por meio do site renovabr.org. Para participar, é preciso ter no mínimo 20 anos, ser brasileiro(a), estar em pleno exercício de seus direitos políticos, ser ficha limpa e nunca ter sido eleito(a) a qualquer cargo político em eleições gerais ou municipais.

Em relação aos anos anteriores, o RenovaBR evoluiu e consoldiou um processo seletivo mais equalitário. A Jornada Renova une formação cidadã e avaliação em uma plataforma gratuita e que estimula os participantes a avançarem e se desenvolverem durante a própria trajetória. Ao longo de todo o período inicial, não há barreiras ou avaliações eliminatórias. O próprio participante define seu avanço conforme cumpre o cronograma.

Além de tornar a identificação de talentos mais precisa, a Jornada serve para que os participantes aprendam antes de serem avaliados. Eles irão receber conteúdos de formação política por WhatsApp e toda a avaliação será baseada em competências socioemocionais a partir de conhecimentos previamente ensinados. Assim, além de mais proveitosa e construtiva, a seleção se torna mais justa.

Para Eduardo Mufarej, fundador do RenovaBR, todas essas mudanças e aprimoramentos têm um só objetivo: fazer com que o RenovaBR seja cada vez melhor, mais efetivo e mais acessível. “O RenovaBR existe para que todos os brasileiros tenham o direito de sonhar com a mudança. Para que pessoas comuns possam transformar e ser transformadas. Para que os insatisfeitos, os inconformados, os inquietos continuem a acreditar e a trabalhar para que as que coisas possam ser diferentes na política brasileira. É a fé na transformação que move os seres humanos e pavimenta o caminho para a mudança real. Cada passo, cada ajuste, cada preceito que orienta o RenovaBR expressa essa vontade”, afirma Mufarej.

A intenção é que, em 2021, a Jornada Renova seja ainda mais democrática e representativa. Para isso, algumas provas como a de lógica, por exemplo, não mais existirão. Agora, a avaliação será feita entre iguais, garantindo assim que todos os Estados, gêneros, raças e classes sociais estejam representadas.

A Diretora Executiva do RenovaBR, Irina Bullara, confirma que esse é o processo mais representativo já realizado pela escola. “Procuramos fazer uma autoavaliação capaz de olhar além do sucesso final, dos números. Passamos mais de seis meses consultando e desenvolvendo um processo junto a coordenadores pedagógicos e chegamos a esse novo formado da Jornada Renova. Nossa experiência mostrou que mais do que avaliar, precisávamos ajudar a formar e, por isso, decidimos entregar conteúdos logo no início do processo. Fomos além e também resolvemos fazer as avaliações com base em critérios de representatividade cada vez mais claros e com maior nível de igualdade”, completa Bullara.

O curso terá 10 meses de duração e uma carga horária de 360 horas. O processo de seleção é composto por 7 etapas, divididas em 3 fases: apresentação, desenvolvimento e interação. Os interessados devem realizar, por exemplo, atividades como gravação de vídeo e participação de bancas com especialistas regionais.

Outra novidade deste ano é que todos os participantes terão acesso a pílulas de conteúdo sobre temas essenciais da política e atividades a serem realizadas exclusivamente via WhatsApp. Essa é uma forma de interação inédita, gratuita e acessível para mostrar que política se discute sim, com diálogo e respeito à diversidade geográfica, racial, de gênero e pensamentos. O curso será feito em formato híbrido, seguindo todos os cuidados recomendados por causa da pandemia da Covid-19.

Live de abertura das inscrições

Nesta terça-feira, o time do RenovaBR vai fazer uma live oficial para abertura das inscrições com todos os detalhes e informações exclusivas para quem quer participar da próxima turma de alunos da escola. A live acontece às 20h00 no canal do YouTube do RenovaBR e vai ter depoimentos como o do Senador Alessandro Vieira (SE), aluno da turma de 2018, e da Iza Vicente, vereadora por Macaé (RJ), aluna da turma de 2020.

Sobre o RenovaBR

O RenovaBR é uma escola de democracia que prepara pessoas comuns para serem políticos fora do comum. A iniciativa seleciona e prepara cidadãos do país inteiro para renovar quadros e, sobretudo, práticas da política brasileira. Não importa o partido ou o posicionamento. A prioridade do RenovaBR é capacitar gente disposta a dialogar e que tenha preparo e comprometimento

O RenovaBR foi fundado em 2017 e formou 133 alunos em sua primeira turma. Desse total, 17 foram eleitas para o Congresso Nacional e Assembleias Legislativas em 2018. Em 2019 e 2020, o RenovaBR ampliou seu impacto e formou 1.820 pessoas comuns de todos os estados do Brasil e, nas eleições de 2020, 153 alunos foram eleitos para prefeituras, vice-prefeituras e câmaras municipais por 25 dos 33 partidos brasileiros.