RenovaBR faz processo seletivo em parceria com a Change

A escola de formação de lideranças políticas RenovaBR deu início a última etapa de seu processo de seleção visando à formação da próxima turma de alunos. Para 2022, o RenovaBR lançou a Jornada Renova, um processo de seleção, aprendizagem e autoconhecimento com duração de 7 meses. Dos 12 mil inscritos, mais de 500 chegaram a esta etapa que envolve aulas teóricas e atividades práticas de mobilização em parceria com a Change.org.

Segundo Irina Bullara, Diretora Executiva do RenovaBR, esse processo é um marco metodológico na história da escola. “Para fazer este processo, fomos atrás de muitas referências, no Brasil e no mundo. Ouvimos especialistas em educação, em currículos socioemocionais e pensamos em uma metodologia baseada no princípio da equidade, da representatividade e que trouxesse formação e informação durante a própria experiência na Jornada para cada participante. Tudo isso porque acreditamos que conhecimento é sempre a entrega mais valiosa para nossa sociedade.”, afirma Bullara.

Mobilização em parceria com a Change.org

Além das aulas teóricas sobre teoria da mudança e resolução de problemas, os participantes desta etapa irão colocar em prática as habilidades e competências necessárias ao exercício da política, interagindo de forma mais próxima com os demais participantes e tendo acesso a mais conteúdos relevantes. A maior plataforma do mundo no segmento de petições online, a Change.org, é parceira do RenovaBR nessa etapa do processo. Divididos em grupos, os participantes devem criar uma petição online com uma proposta de ideia legislativa e recolher assinaturas pelo site www.change.org.

As 5 petições com mais assinaturas ganharão uma consultoria com a Change.org para auxiliar na potencialização do impacto das iniciativas, além de palestras com especialistas em ativismo digital da Change.org. Além disso, o grupo com mais votos terá um vídeo publicado nas principais redes sociais do RenovaBR, mostrando o passo a passo da produção e mobilização da petição.

Etapas anteriores

Para a Jornada Renova que visa as eleições de 2022, foram mais de 12 mil inscritos, uma procura três vezes maior que a turma de 2018 com o mesmo objetivo de qualificar pessoas comuns para os desafios do Brasil. ¼ das cidades brasileiras, sendo 24% mulheres e 44% de pretos e pardos, foram representadas.

Uma das etapas anteriores foi a de ‘Bancas’, compostas por membros do time RenovaBR, profissionais de marketing político e ex-alunas da escola. 1.007 pessoas chegaram até essa fase e puderam compartilhar suas trajetórias de projetos e entregas com alto impacto social. Para a seleção, o time RenovaBR contou com um modelo inovador, democrático, saudável e participativo para garantir a representatividade das turmas.

Anos anteriores

A escola de democracia RenovaBR acumulou quase 50 mil inscritos para as turmas de 2018, 2019 e 2020. Fundada em 2017, a escola tem quase 2.000 alunos formados, sendo 133 alunos em sua primeira turma. Desse total, 17 foram eleitos para o Congresso Nacional e Assembleias Legislativas em 2018. Em 2019 e 2020, o RenovaBR ampliou seu impacto e formou 1.820 pessoas comuns de todos os estados do Brasil e, nas eleições de 2020, 154 alunos foram eleitos para prefeituras.