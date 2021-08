Rennan da Penha, Dricka e Menor Thalis lançam “Se o Portão Tiver Trancado” essa sexta

Dois nomes conhecidos do funk se juntam a uma revelação da cena para lançar uma música que promete ser sucesso: essa é a proposta de “Se o Portão Tiver Trancado”, parceria entre o DJ e produtor Rennan da Penha, MC Dricka e Menor Thalis. O novo trabalho da produtora Hitzada, comandada por Rennan, estará disponível em todas as plataformas digitais a partir da meia-noite desta sexta (13). “Se o Portão Tiver Trancado” é um mix do funk raiz do Rio de Janeiro com o fluxo de São Paulo. E ninguém melhor que Rennan da Penha, um dos maiores representantes do funk da atualidade, e a rainha dos fluxos Mc Dricka, junto ao Menor Thallis, dono de uma voz marcante, para fazer esse hit acontecer. Rennan conta que a inspiração para a canção surgiu do Menor Thalis, que o convidou para gravá-la. “Acabamos incrementando com a voz da MC Dricka, que deu super certo. É o funk brasileiro que vai arrasar nas plataformas”, diz, animado. As expectativas para o lançamento estão altas e significam algo a mais para o artista. “A faixa simboliza a minha reconexão com a favela. Essa música é bem a minha cara e me lembra o som que toca nos bailes de comunidade”, acrescenta o DJ e produtor, que lançou, em julho, uma faixa com a Anitta, chamada “SexToU”.

Sobre Rennan da Penha

Aos 26 anos, Rennan da Penha é DJ, produtor e recentemente virou empresário do mercado fonográfico. Conhecido como um dos maiores nomes do cenário do funk carioca e dono de grandes hits, como “Me Solta”, “Hoje vou Parar na Gaiola” e “Talarica”, que ajudaram a propagar a batida de funk 150 pelo Brasil afora. Desde o início da sua carreira ele já colaborou com Lexa, Pocah, Luísa Sonza, MC Rebecca, 3030, MC Livinho, Ludmilla e outros grandes nomes do streaming. Em 2019, recebeu a sua primeira indicação ao Grammy Latino na categoria de melhor clipe e no mesmo ano ganhou duas estatuetas no Prêmio Multishow. Rennan conta com 1,3 milhões de seguidores, mais 2 milhões de ouvintes mensais no Spotify, 1,12 milhões de inscritos e 165 milhões de views no seu canal de Youtube. Cheio de sucessos nas costas e uma carreira consolidada nacionalmente na música, ele agora está investindo na sua nova empreitada que é a produtora e gravadora “Hitzada”.